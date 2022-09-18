Близько 390 дітей загинули внаслідок збройної агресії – Офіс генпрокурора

Внаслідок повномасштабної збройної агресії постраждали понад 1145 дітей в Україні. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 389 дітей загинули та понад 756 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 394, Харківській – 218, Київській – 116, Миколаївській – 72, Чернігівській – 68, Луганській – 61, Херсонській – 55, Запорізькій – 46, Дніпропетровській – 26.

Повідомляється, що 14 вересня у м. Херсоні внаслідок ворожих обстрілів загинула родина із двома дочками 8 та 12 років.

Також 5 вересня внаслідок обстрілу військами РФ с. Нова Гусарівка Ізюмського району Харківської області загинув 14-річний підліток.

Під час фіксації злочинів, скоєних окупантами на території м. Ізюм Харківської області, стало відомо про загибель 9 березня сім'ї із двома дівчатками 5 та 8 років.

15 вересня внаслідок обстрілу ворогом м. Святогірська Краматорського району Донецької області зазнав тілесних ушкоджень 17-річний хлопець.

16 вересня внаслідок чергових обстрілів російськими військами м. Харків дістали поранення двоє дітей 5 та 17 років.