Близько 390 дітей загинули внаслідок збройної агресії – Офіс генпрокурора

Постраждалих більше тисячі.

Близько 390 дітей загинули внаслідок збройної агресії – Офіс генпрокурора
© Getty Images

Внаслідок повномасштабної збройної агресії постраждали понад 1145 дітей в Україні. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 389 дітей загинули та понад 756 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 394, Харківській – 218, Київській – 116, Миколаївській – 72, Чернігівській – 68, Луганській – 61, Херсонській – 55, Запорізькій – 46, Дніпропетровській – 26.

Повідомляється, що 14 вересня у м. Херсоні внаслідок ворожих обстрілів загинула родина із двома дочками 8 та 12 років.

Також 5 вересня внаслідок обстрілу військами РФ с. Нова Гусарівка Ізюмського району Харківської області загинув 14-річний підліток.

Під час фіксації злочинів, скоєних окупантами на території м. Ізюм Харківської області, стало відомо про загибель 9 березня сім'ї із двома дівчатками 5 та 8 років.

15 вересня внаслідок обстрілу ворогом м. Святогірська Краматорського району Донецької області зазнав тілесних ушкоджень 17-річний хлопець.

16 вересня внаслідок чергових обстрілів російськими військами м. Харків дістали поранення двоє дітей 5 та 17 років.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2500 навчальних закладів. Із них 289 зруйновано повністю.


Оксана Лебедина, ZN.ua





Интересные новости
Депутат із спільниками привласнили мільйони, які мали віддати ЗСУ: понад 6000 людей виявилися обдуренимиДепутат із спільниками привласнили мільйони, які мали віддати ЗСУ: понад 6000 людей виявилися обдуреними
Звільнений Куп'янськ знову опинився під вогнем окупантів – депутатЗвільнений Куп'янськ знову опинився під вогнем окупантів – депутат
У Блінкена розкритикували РФ через удари по українських ТЕСУ Блінкена розкритикували РФ через удари по українських ТЕС
Очевидна відповідь: Бріджит Брінк про причину ракетних ударів по цивільній інфраструктуріОчевидна відповідь: Бріджит Брінк про причину ракетних ударів по цивільній інфраструктурі
Кулеба запросив зброю, санкції та фінансову допомогу від ЄСКулеба запросив зброю, санкції та фінансову допомогу від ЄС
Блок рекламы


Похожие новости
Катували навіть дітей: все, що відомо про звірства окупантів у Ізюмі - фото та відеоКатували навіть дітей: все, що відомо про звірства окупантів у Ізюмі - фото та відео
ООН: Близько 345 млн людей у світі ризикують зіштовхнутися з голодною смертю, з них 70 млн — через війну РФ проти УкраїниООН: Близько 345 млн людей у світі ризикують зіштовхнутися з голодною смертю, з них 70 млн — через війну РФ проти України
Російські війська обстріляли село на Дніпропетровщині: загинули дві людиниРосійські війська обстріляли село на Дніпропетровщині: загинули дві людини
Підірвали в кабінеті: у Луганську ліквідували "генпрокурора" т.зв. "ЛНР", фото та відеоПідірвали в кабінеті: у Луганську ліквідували "генпрокурора" т.зв. "ЛНР", фото та відео
Ексглава Адміністрації Порошенка підписав листа з проханням зняти санкції з близького до Путіна олігарха - StateWatchЕксглава Адміністрації Порошенка підписав листа з проханням зняти санкції з близького до Путіна олігарха - StateWatch
"Окупанти починають розуміти": в Офісі президента розповіли про дії росіян у південному напрямку"Окупанти починають розуміти": в Офісі президента розповіли про дії росіян у південному напрямку
Про "родину РоSSию". Андрій Бєдняков показав підручник, за яким окупанти в Маріуполі навчають дітейПро "родину РоSSию". Андрій Бєдняков показав підручник, за яким окупанти в Маріуполі навчають дітей
Війська РФ масово обстріляли Миколаїв: двоє людей загинулиВійська РФ масово обстріляли Миколаїв: двоє людей загинули
ЗСУ звільнили близько 3 тисяч кв. км - до кордону залишилося зовсім небагато: карти боївЗСУ звільнили близько 3 тисяч кв. км - до кордону залишилося зовсім небагато: карти боїв
Кабмін заборонив усиновлювати дітей у кількох випадках: кого це торкнетьсяКабмін заборонив усиновлювати дітей у кількох випадках: кого це торкнеться
Последние новости
Подгружаем последние новости