На Харківщині знайдено понад 10 катівень окупантів

У звільнених районах Харківщини знайдено вже понад десять катівень у різних містах і селищах. Про це повідомив у вечірньому відеозверненні в суботу, 17 вересня, президент Володимир Зеленський.

За його словами, інструменти для катування людей струмом знайшли на звичайному вокзалі Козачої Лопані.

"Катування було повсюдною практикою на окупованій території. Так робили нацисти. Так роблять рашисти. І відповідатимуть вони так само – і на полі бою, і в залах суду. Ми встановимо особистості всіх тих, хто катував, хто знущався, хто приніс це звірство з Росії сюди, на українську землю", - зазначив Зеленський.

Президент обіцяє, що війська України звільнять Бердянськ і Херсон, які сьгодні мали б відзначати Дні міста, так само як звільнили Київщину, Чернігівщину, Сумщину і Харківщину.

"Ми звільнимо всі наші області, всюди, де є Україна, буде наш прапор і ніде не залишиться цього звірства, рашизму, який повторює те, що робили нацисти. Вони хіба що не роблять мило з людей, не роблять абажури зі шкіри, масштаб не на всю Європу, але принцип той самий: табори, де збирають людей, щоб вбити, депортації, спалені міста і села. Нічого не залишається живого після рашизму. Ракетний терор, масові поховання, катівні. Найжорсткіші знущання над ще живими людьми і нічим не прикрита ненависть, з якою вони виправдовують війну, яку вони ж і розпочали", - каже Зеленський.