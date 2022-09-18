Слова не змогли запобігти братським могилам: в МЗС Литви закликали допомогти Києву з озброєнням

Одні лише слова засудження щодо нинішніх подій в Україні не припинять геноцид, Україна негайно потребує танків, зазначив у своєму дописі у твіттері глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс. Він згадав про масові поховання, очевидно, відсилаючи до ситуації в Ізюмі, де днями знайшли ще один могильник, що залишили по собі окупанти.

“Слова не змогли запобігти братським могилам. Лише засудження не покладе кінець цьому геноциду. Танки говорять голосніше слів. #ArmUkraineNow означає озброювати саме зараз”, - закликав Ландсбергіс.

Нагадаємо, днями очолюване ним відомство анонсувало передання Україні двох партій бронетранспортерів, а також ініціювало можливе запровадження миротворчої місії на ЗАЕС.