Слова не змогли запобігти братським могилам: в МЗС Литви закликали допомогти Києву з озброєнням
Глава відомства згадав про масові поховання, очевидно, відсилаючи до ситуації з братською могилою з кількох сотень бездиханних тіл місцевих жителів у Ізюмі, інформує
Одні лише слова засудження щодо нинішніх подій в Україні не припинять геноцид, Україна негайно потребує танків, зазначив у своєму
“Слова не змогли запобігти братським могилам. Лише засудження не покладе кінець цьому геноциду. Танки говорять голосніше слів. #ArmUkraineNow означає озброювати саме зараз”, - закликав Ландсбергіс.
Нагадаємо, днями очолюване ним відомство анонсувало передання Україні двох партій бронетранспортерів, а також ініціювало можливе запровадження миротворчої місії на ЗАЕС.