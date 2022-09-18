У Криму спалили дві машини російського пропагандиста Дмитра Кисельова

Позашляховик і гольфкар, що стояли біля вілли російського пропагандиста, гендиректора МІА "Росія сьогодні" Дмитра Кисельова, у окупованому Криму, в Коктебелі, згоріли.

Займання сталося в ніч проти суботи 17 вересня. Про це повідомили Telegram-канали "Обережно, новини", "Mash на хвилі" та "ПП/Крим", а також DW.