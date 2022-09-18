Україна відповіла на пропозицію ексголови МЗС Румунії «поділитися територіями» із сусідами
Україна вважає неприйнятними заяви колишнього міністра закордонних справ Румунії Андрея Марги щодо територіальних поступок іншим країнам.
Такі пропозиції є особливо кричущими у час коли Україна боронить свою незалежність та безпеку усієї Європи, наголошується у заяві Посольства України в Румунії.
«Шкодуємо, що колишній міністр європейської і демократичної держави Андрей Марга виступає із заявами, які ставлять під сумнів базові принципи міжнародного права, зокрема непорушності кордонів. Забезпечення повної поваги до цих принципів – основа безпеки та стабільності на континенті», - підсумовується у заяві.
Такі заяви є неприйнятними за будь-яких обставин. Вони є особливо кричущим відхиленням у час, коли Україна героїчно захищає свою незалежність та безпеку усієї Європи.