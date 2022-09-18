Україна відповіла на пропозицію ексголови МЗС Румунії «поділитися територіями» із сусідами

Україна відповіла на пропозицію ексголови МЗС Румунії «поділитися територіями» із сусідами

Україна вважає неприйнятними заяви колишнього міністра закордонних справ Румунії Андрея Марги щодо територіальних поступок іншим країнам.

Такі пропозиції є особливо кричущими у час коли Україна боронить свою незалежність та безпеку усієї Європи, наголошується у заяві Посольства України в Румунії.

«Шкодуємо, що колишній міністр європейської і демократичної держави Андрей Марга виступає із заявами, які ставлять під сумнів базові принципи міжнародного права, зокрема непорушності кордонів. Забезпечення повної поваги до цих принципів – основа безпеки та стабільності на континенті», - підсумовується у заяві.

Такі заяви є неприйнятними за будь-яких обставин. Вони є особливо кричущим відхиленням у час, коли Україна героїчно захищає свою незалежність та безпеку усієї Європи.

— UKR Embassy in ROU (@UKRinROU) September 17, 2022


Ольга Чекіс, ZN.ua





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