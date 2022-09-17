Росіяни провалили атаки на Донбасі і готуються відступати на Херсонщині: зведення Генштабу ЗСУ

На 206-ту добу повномасштабного вторгнення РФ на територію України окупанти готують собі шляхи відступу на Херсонщині. Підтверджено ліквідація понад 180 окупантів у тимчасово окупованому Херсоні.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ у Facebook, інформує Апостроф.

Наразі російські війська готують шляхи відступу через знищення українськими захисниками всіх переправ через Дніпро на Херсонському напрямку. Зокрема, ворог затопили дев'ять вагонів біля Каховської ГЕС для побудови в подальшому переправи.

Водночас окупаційна влада змушує місцевих підприємців вести розрахунки у рублях, щотижня перевіряє та погрожує “націоналізацією”, тобто відібранням, бізнесу у разі відмови від співпраці.

За 17 вересня ЗСУ відбили атаки окупантів в населених пунктах Бахмут, Зайцеве, Первомайське, Миколаївка Друга та Новомихайлівка. Також знищено понад 180 окупантів в окупованому Херсоні 10 вересня. Тоді удар прийшовся по будівлі ТОВ “Алкосервіс”, де розміщувалися рашисти та їхня військова техніка. Підрозділи Росгвардії та ФСБ п’ять днів розбирали завали та діставали загиблих, щоб приховати великі втрати.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Крім того, українська авіація завдала ударів по 10 районах зосередження російських військ і техніки та трьох позиціях ЗРК, а також ЗСУ збили ворожий безпілотник. Ракетні війська і артилерія завдали вогневого ураження по пункту управління окупантів та їхнього складу боєприпасів.

У свою чергу, ЗС РФ продовжують зосереджувати зусилля на обороні та утриманні раніше захоплених територій, спробах повної окупації Донецької області та зриві активних контрнаступальних дій ЗСУ. Вони обстрілюють українські позиції вздовж лінії зіткнення, перегрупуровуються на окремих напрямках, вводять резерви та ведуть повітряну розвідку за допомогою БПЛА.

Зокрема, окупанти обстріляли житлові будинки, цивільну інфраструктуру, в порушення норм Міжнародного гуманітарного права, законів та звичаїв ведення війни. За 17 вересня вони завдали чотири ракетні та 15 авіаційних ударів, обстряли 20 разів з реактивних систем залпового вогню військові та цивільні об’єкти. Постраждала інфраструктура понад 30 населених пунктів: Харків, Сіверськ, Дружківка, Костянтинівка, Нью-Йорк, Мар’їнка, Красногорівка, Полтавка, Кривий Ріг, Запоріжжя, Нікополь, Оріхів, Миролюбівка, Очаків тощо.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

На Волинському та Поліському напрямках обстановка не змінилася.

На інших напрямках рашисти здійснюють обстріли із танків, мінометів та артилерії, а саме:

  • на Сіверському напрямку - Блешня Чернігівської області та Хлібороб, Кіндратівка Сумської області;
  • на Харківському напрямку - Харків, Кудіївка, Гоптівка, Анискине, Дворічна, Куп’янськ, Сенькове, Гороховатка, Бахтин та Кам’янка;
  • на Краматорському напрямку – Яремівка, Соснове, Ярова, Святогірськ, Щурове, Старий Караван, Озерне, Серебрянка, Райгородок, Пискунівка, Крива Лука, Миколаївка, Сіверськ, Верхньокам’янське, Спірне, Веселе та Григорівка;
  • на Бахмутському напрямку – Виїмка, Роздолівка, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина, Зайцеве, Одрадівка, Миколаївка Друга, Майорськ, Нью-Йорк, Суха Балка та Юр’ївка.
  • на Авдіївському напрямку – Веселе, Авдіївка, Нетайлове та Опитне.
  • На Новопавлівському, Запорізькому та Південнобузькому напрямках - по лінії зіткнення. Зокрема, постраждали понад 50 населених пунктів, серед них: Зелене Поле, Полтавка, Новопіль, Ольгівське, Залізничне, Чарівне, Степова Долина, Таврійське, Тернові Поди та Біла Криниця.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua


Катерина Глянько, Апостроф





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