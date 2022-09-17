Співав "Катюшу" - отримав штраф 2900 євро: для росіян вигадали покарання за радянські пісні

Співав "Катюшу" - отримав штраф 2900 євро: для росіян вигадали покарання за радянські пісні

У Ризі (Латвія) заборонили співати російську композицію "Катюша" в громадських місцях, оскільки віднесли її до символів тоталітарного режиму.

Таку відповідь BB.LV дав керівник відділу громадських зв'язків Ризької поліції самоврядування Том Садовскіс. До нього звернулися російські пенціонери, які проживають в Ризі.

Росіянам було цікаво, чи мають право вони 13 жовтня, в День звільнення столиці Латвії від фашистів, поспівати на кухні радянські пісні. Їм нібито хотілося б вшанувати пам'ять загиблих під час Другої світової війни, проте лячно нажити собі проблем, зокрема, депортацію.

Латвия Граница

Рішення перепитати виявилося правильним, оскільки закони країни дійсно забороняють в публічних місцях згадувати тоталітарний режим.

"Закон передбачає заборону використання символів тоталітарних режимів у громадських місцях. Зокрема, під заборону підпадає, наприклад, гімн СРСР чи інші пісні, які прославляють тоталітарний режим, – такі, наприклад, як "Катюша" тощо", – йдеться в коментарі.

Любителям російських пісень в Латвії доведеться кілька разів подумати, перед тим, як заспівати, якщо вони не хочуть заплатити штраф. Порушникам доведеться віддати від 350 до 2900 євро (12800 – 106 тисяч гривень).

Латвия


Алексей Ионов, politeka.net





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