Не виняток, а правило: Ізюм підтеврджує, що звіртва в Бучі характерна поведінка російської армії

Аналітики Інституту вивчення війни, вважають, що їх попередні твердження, про систематичний характер російських воєнних злочинів, відповідають дійсності, інформує ZN.ua.

Після деокупації одного з ключових населених пунктів на півдні Харківської області, в Ізюмі виявили місце масових поховань українських громадян, серед яких є як місцеві мешканці, так і військові Збройних сил України. За словами представників Міноборони, кількість жертв серед цивільного населення Ізюмщини перевищує число постраждалих від звірств росіян у Бучі. На думку аналітиків Інституту вивчення війни (ISW) жахлива "знахідка" на півдні Харківської області, лише підтверджує систематичний характер поведінки російських окупантів на тимчасово захоплених територіях.

"Виявлення масових поховань та камер тортур у звільненому Ізюмі підтверджує попередні оцінки ISW про те, що звірства у Бучі були символом дій Росії на окупованих територіях, а не аномалією", - йдеться у щоденному звіті.


Дар’я Кєпова, ZN.ua





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