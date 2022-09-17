Не виняток, а правило: Ізюм підтеврджує, що звіртва в Бучі характерна поведінка російської армії

Після деокупації одного з ключових населених пунктів на півдні Харківської області, в Ізюмі виявили місце масових поховань українських громадян, серед яких є як місцеві мешканці, так і військові Збройних сил України. За словами представників Міноборони, кількість жертв серед цивільного населення Ізюмщини перевищує число постраждалих від звірств росіян у Бучі. На думку аналітиків Інституту вивчення війни ( ISW ) жахлива "знахідка" на півдні Харківської області, лише підтверджує систематичний характер поведінки російських окупантів на тимчасово захоплених територіях.

"Виявлення масових поховань та камер тортур у звільненому Ізюмі підтверджує попередні оцінки ISW про те, що звірства у Бучі були символом дій Росії на окупованих територіях, а не аномалією", - йдеться у щоденному звіті.