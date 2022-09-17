Російські військові стріляли по братських могилах в Ізюмі заради розваги – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні закликав світ відреагувати на новий злочин Росії, цього разу в Ізюмі на Харківщині.

«Станом на цей час встановлено понад 440 могил. Про кількість похованих там людей ще говорити зарано. Вже є чіткі докази катувань, знущання з людей… Ба більше, є свідчення, що російські солдати, чиї позиції були неподалік цього місця, стріляли по похованих просто для розваги», - розповів президент.

Крім того, на звільнених від російської окупації територіях знайдено катівні, у яких знущалися з мирних жителів та утримували людей, зокрема, іноземців.

«Сімох громадян Республіки Шрі-Ланка, студентів Куп’янського медичного коледжу, ще в березні захопили російські солдати і утримували у підвалі. Лише тепер, після звільнення Харківщини, ці люди були врятовані, їм надається належна медична допомога», -додав він.

Росія повторила в Ізюмі те, що зробила в Бучі, наголосив Зеленський. І світ повинен на все це відреагувати. Президент привітав наміри ООН відправити місію до Ізюма, на місце масових поховань.

Доступ до звільненої території також отримають журналісти. «Ми дамо такий доступ, який дасть змогу повідомити світу, що рашизм має бути засуджений», - підсумував президент.