Російські окупанти незаконно утримували сотні жителів Куп’янська в переповнених камерах

Під час окупації міста Куп’янськ Харківської області, недавно звільненого зусиллями ЗСУ, російські загарбники незаконно утримували сотні місцевих жителів у приміщеннях районного відділку поліції, не розрахованих на таку велику кількість людей. Про це повідомляє Служба безпеки України в Telegram .

У будівлі, де росіяни створили "в’язницю", розташовувався так званий "керівний центр" їхньої окупаційної адміністрації. Там вони тримали й знущалися з тих, хто відмовлявся йти на співпрацю з РФ .

«Серед куп'янчан мало хто хотів допомагати ворогу, тому "тюрма" була переповнена втричі: у камерах, розрахованих на 140 осіб, окупанти одночасно тримали понад 400. Незаконно ув'язнені громадяни змушені були спати стоячи», – розповіли в СБУ .

Правоохоронці наголосили, що міжнародні конвенції визначають таке ставлення до людей як катування. Подібні дії вважаються жорстоким і нелюдським поводженням і покаранням.