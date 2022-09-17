Російські окупанти незаконно утримували сотні жителів Куп’янська в переповнених камерах

Військові РФ облаштували незаконну "в'язницю" в райвідділку поліції міста, інформує ZN.ua.

Російські окупанти незаконно утримували сотні жителів Куп’янська в переповнених камерах
© Служба безпеки України

Під час окупації міста Куп’янськ Харківської області, недавно звільненого зусиллями ЗСУ, російські загарбники незаконно утримували сотні місцевих жителів у приміщеннях районного відділку поліції, не розрахованих на таку велику кількість людей. Про це повідомляє Служба безпеки України в Telegram.

У будівлі, де росіяни створили "в’язницю", розташовувався так званий "керівний центр" їхньої окупаційної адміністрації. Там вони тримали й знущалися з тих, хто відмовлявся йти на співпрацю з РФ.

«Серед куп'янчан мало хто хотів допомагати ворогу, тому "тюрма" була переповнена втричі: у камерах, розрахованих на 140 осіб, окупанти одночасно тримали понад 400. Незаконно ув'язнені громадяни змушені були спати стоячи», – розповіли в СБУ.

Правоохоронці наголосили, що міжнародні конвенції визначають таке ставлення до людей як катування. Подібні дії вважаються жорстоким і нелюдським поводженням і покаранням.


Максим Царук, ZN.ua





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