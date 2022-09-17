Максим Галкін став у Росії "іноземним агентом"

Тому що виступив проти російської агресії щодо України, інформує ZN.ua.

Максим Галкін став у Росії
© Максім Галкін/Instagram

Пародиста і телеведучого Максима Галкіна, який виступив проти війни в Україні, влада РФ внесла до реєстру іноземних агентів, повідомляє Бі-бі-сі. На початку вересня у Кремлі заявили, що Галкіну "явно не по дорозі" з рештою росіян.

Мін'юст Росії, поповнивши реєстр фізосіб-"іноагентів", зазначив, що Галкін займається політичною діяльністю, отримуючи при цьому фінансування чи іншу допомогу з України. Минулого тижня з таким самим формулюванням до цього реєстру потрапили журналісти Юлія Латиніна та Майкл Накі, а також історик та педагог Тамара Ейдельман.

Галкін зайняв 23-й рядок у реєстрі фізосіб-"іноагентів", який влада почала вести лише у квітні цього року, розпочавши з журналістів Євгена Кисельова та Матвія Ганапольського.

Зокрема, до списку фізосіб-"іноагентів" було включено шестеро людей: український журналіст Дмитро Гордон, журналістка Катерина Гордєєва, політик Іван Жданов, бізнесмен і благодійник Борис Зімін, музикант Андрій Макаревич та політолог Федір Крашенинников.


Юлія Мельничук, ZN.ua





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