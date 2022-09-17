У Мексики є план для України і Росії: просто припинити стріляти

Президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор заявив, що міністр закордонних справ Марсело Ебрард запропонує на майбутній Генасамблеї ООН план зі створення «Комітету з питань діалогу та миру» для негайного припинення бойових дій в Україні. Про це повідомляє CNN.

Лопес Обрадор додав, що ця пропозиція спрямована на досягнення перемир’я щонайменше на п’ять років «на користь миру між усіма націями».

За словами президента Мексики, він очікує, що прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді, Папа Римський Франциск і генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш виступлять посередниками в комітеті. Він висловив надію, що це дасть початок прямим переговорам між лідерами України та Росії.

Крім того, Обрадор піддав критиці санкції проти Росії, а також «масове» постачання зброї України, яка боронить свої кордони. На думку мексиканського політика, усе це «сприяло продовженню протистояння».