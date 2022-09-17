У Мексики є план для України і Росії: просто припинити стріляти
Мексика пропонує мир за будь-яку ціну.
Президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор заявив, що міністр закордонних справ Марсело Ебрард запропонує на майбутній Генасамблеї ООН план зі створення «Комітету з питань діалогу та миру» для негайного припинення бойових дій в Україні. Про це
Лопес Обрадор додав, що ця пропозиція спрямована на досягнення перемир’я щонайменше на п’ять років «на користь миру між усіма націями».
За словами президента Мексики, він очікує, що прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді, Папа Римський Франциск і генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш виступлять посередниками в комітеті. Він висловив надію, що це дасть початок прямим переговорам між лідерами України та Росії.
Крім того, Обрадор піддав критиці санкції проти Росії, а також «масове» постачання зброї України, яка боронить свої кордони. На думку мексиканського політика, усе це «сприяло продовженню протистояння».