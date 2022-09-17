Росія відмовляється виконувати резолюцію МАГАТЕ та виводити свої сили із ЗАЕС

Росія не виводитиме свої війська, техніку та персонал «Росатому» з території захопленої Запорізької АЕС, заявив постпред РФ при міжнародних організаціях у Відні Міхаіл Ульянов.

Зробити це від агресора вимагало Міжнародне агентство з атомної енергії, напередодні Рада керуючих МАГАТЕ ухвалила відповідну резолюцію. Ульянов розкритикував документ як нібито «антиросійський» і заявив, що він не матиме оперативних наслідків.

«Оперативних наслідків ця резолюція не матиме, це суто пропагандистська акція з боку наших західних, з дозволу сказати, партнерів. Це ганебний документ, всерйоз його сприймати не можна», - заявив він в етері телеканалу « Росія-24 ».

Попри численні докази, викладені зокрема у звіті місії МАГАТЕ за підсумками візиту на станцію, російський постпред продовжував стверджувати, що «на станції немає російських збройних сил».

«Там є Росгвардія, яка не є бойовим військовим формуванням, там є підрозділи військ радіологічного, хімічного, біологічного захисту», - стверджував російський дипломат.