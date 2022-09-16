Спецоперація України та Молдови у Придністров'ї: коли це може статися

Україна на фінальному етапі війни може провести разом з Молдовою спеціальну операцію проти російських військ у Придністров‘ї.

Такий прогноз озвучив політконсультант Дмитро Васильєв на Youtube-каналі ТСН .

"Я думаю, що на одному з фінальних етапів оборони України і звільнення нашої території від окупаційної терористичної навали російської федерації буде здійснення спеціальної операції, причому вона має бути спільною з Молдовою, зі звільнення Придністров'я від незрозумілих збройних сил російської федерації на цій території.

Коли це відбудеться, Придністров'я стане нормальною адекватною частиною Молдови, як це має бути", - каже Васильєв.