Спецоперація України та Молдови у Придністров'ї: коли це може статися

Спецоперація України та Молдови у Придністров'ї: коли це може статися

Україна на фінальному етапі війни може провести разом з Молдовою спеціальну операцію проти російських військ у Придністров‘ї.

Такий прогноз озвучив політконсультант Дмитро Васильєв на Youtube-каналі ТСН.

"Я думаю, що на одному з фінальних етапів оборони України і звільнення нашої території від окупаційної терористичної навали російської федерації буде здійснення спеціальної операції, причому вона має бути спільною з Молдовою, зі звільнення Придністров'я від незрозумілих збройних сил російської федерації на цій території.

Молдова

Коли це відбудеться, Придністров'я стане нормальною адекватною частиною Молдови, як це має бути", - каже Васильєв.

Приднестровье


Алексей Ионов, politeka.net





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