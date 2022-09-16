Зустріч Ердогана та Путіна: Туреччина буде платити в рублях за 25% російського газу

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган домовився з президентом Росії Владіміром Путіним про оплату Анкарою чверті поставок російського газу в рублях. Домовленості вони досягли під час зустрічі на саміті Шанхайської організації співробітництва. Про це повідомляють російські ЗМІ.

"Найближчим часом має запрацювати наша домовленість про постачання до Туреччини природного газу російського походження за оплати 25% цих постачань у російських рублях. Питання узгоджено, робота в цьому плані відбуватиметься відповідно до наших домовленостей", – сказав Путін.

Під час зустрічі з Ердоганом, він також додав, що «ми готові суттєво наростити наші поставки до Туреччини за всіма напрямками, які становлять для вас інтерес».