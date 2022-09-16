У ISW розповіли, для чого росіяни атакують ракетами Кривий Ріг

Це все ж створює загрозу для логістичних шляхів Сил оборони, інформує ZN.ua.

У ISW розповіли, для чого росіяни атакують ракетами Кривий Ріг
© Кирило Тимошенко / Telegram

Росіяни два дні поспіль здійснювали ракетні удари по місту Кривий Ріг. В Інституті вивчення війни США зазначають, що їх мета - гребля на річці Інгулець. Про це сказано в останньому звіті аналітиків.

Там йдеться про те, що окупанти з допомогою ударів по гідравлічних спорудах міста намагаються зруйнувати плацдарм ЗСУ в Херсонській області.

"Російські сили, імовірно, продовжують завдавати ударів по українських греблях на річці Інгулець, щоби підняти рівень води і "підірвати" український плацдарм на півночі Херсонщини", - стверджують аналітики.

Такими діями росіяни створюють такий самий ризик для логістичних шляхів Сил оборони, як це роблять ЗСУ, обстрілюючи переправи через Дніпро.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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