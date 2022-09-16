ООН: Близько 345 млн людей у світі ризикують зіштовхнутися з голодною смертю, з них 70 млн — через війну РФ проти України

Виконавчий директор Всесвітньої продовольчої програми ООН Девід Бізлі заявив, що світ зіштовхнувся з «глобальною надзвичайною ситуацією безпрецедентного масштабу», коли 345 мільйонів людей ризикують наблизитися до голодної смерті, з них близько 70 мільйонів — через війну РФ проти України. Про це повідомляє АР .

Бізлі заявив Раді Безпеки ООН , що 345 мільйонів людей зіштовхнулися з гострою нестачею продовольства у 82 країнах світу, ця кількість у 2,5 раза перевищує масштаби до пандемії COVID-19.

«Те, що було хвилею голоду, тепер стало цунамі голоду», — підкреслив Бізлі, вказавши на загострення конфліктів, економічні наслідки пандемії, зміну клімату, зростання цін та війну РФ проти України.

Відтоді, як Росія вторглася в Україну 24 лютого, за словами Бізлі, різке зростання цін на їжу, паливо та добрива наблизило 70 мільйонів людей до голодної смерті.

Попри підписану в липні угоду, яка дозволяє транспортувати українське зерно з портів, які були заблоковані Росією, і продовження спроб повернути російські добрива на світові ринки, «цього року існує реальний і небезпечний ризик масштабного голоду», сказав Бізлі.

«І в 2023 році поточна криза цін на продовольство може перерости в кризу доступності продовольства, якщо ми не почнемо діяти», - додав представник ООН .

Рада Безпеки ООН зосередилася на спричиненій конфліктами відсутності продовольчої безпеки та ризику голоду в Ефіопії, Нігерії, Судані та Ємені.

Але Бізлі та глава гуманітарної служби ООН Мартін Гріффітс також попередили про продовольчу кризу в Сомалі. Гріффітс заявив і про загрозу для Афганістану.

«У Сомалі буде голод, і будьте впевнені, що це буде не єдине місце», — сказав Гріффітс.

Він озвучив останні оцінки, згідно з якими «сотні тисяч людей зіштовхуються з катастрофічним рівнем голоду».

Бізлі нагадав своє попередження в квітні 2020 року, що світ «зіштовхнувся з голодом біблійних масштабів». Тоді він додав, що світ «активізувався фінансуванням і величезною реакцією», що допомогло запобігти катастрофі.

«Ми знову на межі, ще гіршій, і ми повинні зробити все, що в наших силах», — заявив Бізлі.

Гріффітс сказав, що зростання відсутності продовольчої безпеки є результатом прямого та опосередкованого впливу конфліктів та насильства, які шкодять мирним жителям, змушують родини залишати землю, від якої вони залежать для отримання доходу та їжі, і призводять до економічного спаду та зростання цін.

За його словами, після більш ніж семи років війни в Ємені «приблизно 19 мільйонів людей — шість із 10 — відчувають гостру продовольчу нестачу, приблизно 160 тисячам людей загрожує катастрофа, а 538 тисяч дітей страждають від серйозного недоїдання».

Бізлі додав, що війна РФ проти України розпалює інфляцію в Ємені, який на 90% залежить від імпорту продовольства. Всесвітня продовольча програма сподівається надати допомогу приблизно 18 мільйонам людей, але її витрати цього року зросли на 30% до 2,6 мільярда доларів. У результаті програму довелося скоротити.

Бізлі зазначив, що Південний Судан зіштовхнувся з «найвищим рівнем гострого голоду з моменту отримання незалежності в 2011 році». 7,7 мільйона людей, понад 60% населення, «зіштовхнулися з критичним рівнем відсутності продовольчої безпеки». Без політичного вирішення проблеми ескалації насильства та значних витрат на програми допомоги «багато людей у ??Південному Судані загинуть», попередив він.

На півночі Ефіопії більше 13 мільйонів людей потребують продовольства, заявив Гріффітс. На північному сході Нігерії, за прогнозами ООН , 4,1 мільйона людей зіштовхнулися з високим рівнем відсутності продовольчої безпеки, включаючи 588 тисяч, які зіткнулися з надзвичайними ситуаціями в період з червня по серпень. За його словами, майже з половиною цих людей неможливо зв’язатися, і ООН побоюється, що «деякі люди можуть перебувати на межі катастрофи і вже вмирають».

Гріффітс закликав Раду Безпеки допомогти покласти край цим конфліктам, і збільшити фінансування гуманітарних операцій.