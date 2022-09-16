Atlantic Council: За ядерним шантажем Путіна ховається більш складна реальність

11 вересня українська державна агенція «Енергоатом» вирішила зупинити Запорізьку АЕС. І це скорочує ризики виникнення ядерної катастрофи в результаті російського обстрілу електростанції. Але це також позбавило як Україну, так і Росію могутного інструменту для просування більш широких політичних і стратегічних цілей.

Битва наративів про Запорізьку АЕС, якою досі керує «Енергоатом» попри те, що 4 березня її захопили російські війська, стала мікрокосмом більш широкої стратегії обох країн. Росія використовує страх і енергетику заради примусу. А України з усіх сил намагається заручитися ще більшою підтримкою, - пише в статті для Atlantic Council Сурія Джаянті.

На технічному рівні страх перед ядерною катастрофою, який охопив Європу, був завжди значною мірою перебільшений. ЗАЕС - це витвір інженерної думки з триметровими бетонними стінами, які вже витримали щонайменше один прямий ракетний удар в березні. Порівняння з Чорнобильською катастрофою неправильне. Тому що у 1986 році в ядрі реактора ЧАЕС багато днів горів графіт. Ядра реакторів ЗАЕС заповнені водою, а отже не можуть горіти. Також МАГАТЕ опублікувала 6 вересня звіт, в якому вказала, що не виявила пошкоджень в реакторах Запорізької електростанції. Хоча організація зауважила, що виявила пошкодження в сховищах ядерного палива: нового і відпрацьованого.