Прикордонна служба Киргизстану заявила про обстріли кордону з боку Таджикистану

Прикордонна служба Киргизстану повідомила про обстріли кордону з боку Таджикистану. Киргизстан відкрив вогонь у відповідь. Про це Прикордонна служба Киргизстану повідомила в телеграм.

Управління інформації та комунікацій Прикордонної служби країни заявило, що ситуація на спільній ділянці кордону була напруженою.

«Таджицька сторона розпочала обстріл місцевостей Кулунду, Максат та Жани-Жер Лейлекського району Баткенської області. Збройні зіткнення йдуть по всьому периметру киргизько-таджицького держкордону», - сказано в заяві.

Пізніше повідомлялося , що з метою припинення вогню та недопущення ескалації конфлікту відбулися телефонні переговори між директором Прикордонної служби Киргизстану генерал-майором Уларбеком Шаршеєвим та командувачем Прикордонних військ Таджикистану генерал-полковником Раджабалі Рахмоналі. Вони домовилися про проведення зустрічі.

«У ході переговорів глави прикордонних відомств домовилися про припинення вогню з 10.00 для проведення зустрічі. Проте таджицька сторона продовжує обстріл киргизьких позицій. Ні о 8:30, ні о 10:00 таджицька сторона не виконала домовленостей», - заявив Киргизстан.

Також повідомлялося, що глави МЗС Киргизстану та Таджикистану обговорили проблему загострення ситуації на спільній ділянці кордону. Про це заявили у киргизькому зовнішньополітичному відомстві.

В МЗС Киргизстану підкреслили необхідність вирішувати проблеми, що виникають на кордоні, виключно політико-дипломатичними засобами.