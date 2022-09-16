Прикордонна служба Киргизстану заявила про обстріли кордону з боку Таджикистану
Глави МЗС країн вже обговорили проблему загострення ситуації на спільній ділянці кордону, інформує
Прикордонна служба Киргизстану повідомила про обстріли кордону з боку Таджикистану. Киргизстан відкрив вогонь у відповідь. Про це Прикордонна служба Киргизстану
Управління інформації та комунікацій Прикордонної служби країни заявило, що ситуація на спільній ділянці кордону була напруженою.
«Таджицька сторона розпочала обстріл місцевостей Кулунду, Максат та Жани-Жер Лейлекського району Баткенської області. Збройні зіткнення йдуть по всьому периметру киргизько-таджицького держкордону», - сказано в заяві.
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«У ході переговорів глави прикордонних відомств домовилися про припинення вогню з 10.00 для проведення зустрічі. Проте таджицька сторона продовжує обстріл киргизьких позицій. Ні о 8:30, ні о 10:00 таджицька сторона не виконала домовленостей», - заявив Киргизстан.
Також повідомлялося, що глави МЗС Киргизстану та Таджикистану обговорили проблему загострення ситуації на спільній ділянці кордону. Про це заявили у киргизькому зовнішньополітичному відомстві.
В МЗС Киргизстану підкреслили необхідність вирішувати проблеми, що виникають на кордоні, виключно політико-дипломатичними засобами.
Спецслужби Киргизстану повідомили, що Таджикистан продовжує стягувати важку бойову техніку та намагається захопити територію. Водночас в Таджикистані заявили, що відповідні органи країни двічі здійснювали одностороннє припинення вогню та пропонували розпочати переговори, але військовослужбовці Киргизстану проігнорували ці пропозиції та продовжили обстріл, застосувавши всі види зброї.