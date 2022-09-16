Прикордонна служба Киргизстану заявила про обстріли кордону з боку Таджикистану

Глави МЗС країн вже обговорили проблему загострення ситуації на спільній ділянці кордону, інформує ZN.ua.

Прикордонна служба Киргизстану заявила про обстріли кордону з боку Таджикистану
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Прикордонна служба Киргизстану повідомила про обстріли кордону з боку Таджикистану. Киргизстан відкрив вогонь у відповідь. Про це Прикордонна служба Киргизстану повідомила в телеграм.

Управління інформації та комунікацій Прикордонної служби країни заявило, що ситуація на спільній ділянці кордону була напруженою.

«Таджицька сторона розпочала обстріл місцевостей Кулунду, Максат та Жани-Жер Лейлекського району Баткенської області. Збройні зіткнення йдуть по всьому периметру киргизько-таджицького держкордону», - сказано в заяві.

Пізніше повідомлялося, що з метою припинення вогню та недопущення ескалації конфлікту відбулися телефонні переговори між директором Прикордонної служби Киргизстану генерал-майором Уларбеком Шаршеєвим та командувачем Прикордонних військ Таджикистану генерал-полковником Раджабалі Рахмоналі. Вони домовилися про проведення зустрічі.

«У ході переговорів глави прикордонних відомств домовилися про припинення вогню з 10.00 для проведення зустрічі. Проте таджицька сторона продовжує обстріл киргизьких позицій. Ні о 8:30, ні о 10:00 таджицька сторона не виконала домовленостей», - заявив Киргизстан.

Також повідомлялося, що глави МЗС Киргизстану та Таджикистану обговорили проблему загострення ситуації на спільній ділянці кордону. Про це заявили у киргизькому зовнішньополітичному відомстві.

В МЗС Киргизстану підкреслили необхідність вирішувати проблеми, що виникають на кордоні, виключно політико-дипломатичними засобами.

Спецслужби Киргизстану повідомили, що Таджикистан продовжує стягувати важку бойову техніку та намагається захопити територію. Водночас в Таджикистані заявили, що відповідні органи країни двічі здійснювали одностороннє припинення вогню та пропонували розпочати переговори, але військовослужбовці Киргизстану проігнорували ці пропозиції та продовжили обстріл, застосувавши всі види зброї.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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