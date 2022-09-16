Страшніше за Бучанську різанину: в Ізюмі почали ексгумацію тіл жертв окупації
Після визволення Збройними Силами України територій Харківщини стало відомо про масові воєнні злочини російських окупантів. Під Ізюмом виявили братську могилу загиблих українських військових та цивільних, а також катівню, облаштовану росіянами - водночас кількість жертв може зрости.
Про це повідомляє Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
За словами Уповноваженого з питань осіб, які зникли безвісти за особливих обставин Олега Котенка, кількість загиблих в Ізюмі може перевищити кількість жертв у Бучі, інформує
"На жаль, це тільки початок нашої роботи тут, скільки локацій ще буде знайдено на деокупованих територіях поки не відомо, але сувора реальність вказує на те, що кількість загиблих в Ізюмі може в рази перевищувати Бучанську трагедію", - заявив чиновник.
Паралельно у Мережі з'явилися фото ексгумації жертв в Ізюмі – їх опублікувала українська служба "Радіо Свобода".
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Жителі Ізюма, у яких зникли родичі під час російської окупації, можуть звернутися за номером телефону на фото.