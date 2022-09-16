Експерти пояснили, які злочини підпадають під "порушення законів та звичаїв війни"

Ця стаття - єдина можливість кваліфікувати воєнні злочини в Україні, інформує ZN.ua.

Експерти пояснили, які злочини підпадають під
© Facebook/Генштаб ЗСУ

Війна, яка триває в Україні вже дев'ять років, вказала на те, що положення Кримінального кодексу нашої держави виявилися не готовими до викликів, які постали перед системою правосуддя. Про це у своїй колонці на сайті Адвокатського об'єднання AZONES пишуть експерти Аліна Павлюк та Дар'я Свиридова.

"Категорія найтяжчих міжнародних злочинів має досить своєрідне закріплення у національному кримінальному законодавстві, оскільки їх положення не відповідають нормам міжнародного права, а злочини проти людяності як правова категорія взагалі відсутня серед переліку криміналізованих діянь, - зазначають авторки. - ККУ також не містить визначення воєнних злочинів, як це пропонується у статті 8 Римського статуту Міжнародного кримінального суду. Натомість єдина можливість кваліфікувати подібні діяння – стаття 438 Кримінального кодексу України, яка дуже широко криміналізує "порушення законів та звичаїв війни".

Автори зазначають, що під кваліфікацію цієї статті попадають п'ять визначень злочинів:

  • жорстоке поводження з військовополоненими або цивільним населенням;
  • вигнання цивільного населення для примусових робіт;
  • розграбування національних цінностей на окупованій території;
  • застосування засобів ведення війни, заборонених міжнародним правом;
  • видання наказу про вчинення таких дій.

Ба більше, до цієї статті можуть бути кваліфіковані й "інші порушення законів та звичаїв війни, що передбачені міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана ВР".

"Робота на практиці з подібним формулюванням статті вимагає від правозастосовників знань у сфері міжнародного гуманітарного права для того, щоб визначити, які саме дії будуть становити порушення законів та звичаїв війни та у яких міжнародних документах ці заборони закріплені", - зазначають авторки.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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