Українські бійці вдарили по логістичних вузлах і двох складах армії РФ – Генштаб

Під вогонь ЗСУ потрапили більше 30 місць розташування особового складу й техніки росіян, інформує ZN.ua.

Українські бійці вдарили по логістичних вузлах і двох складах армії РФ – Генштаб
Фото ілюстративне
© Сергій Нужненко / Радіо Свобода

Українські підрозділи продовжують бити по місцях концентрації російських військ на території нашої держави, завдаючи противнику нових втрат. Про це свідчить вечірнє зведення Генерального Штабу Збройних сил України.

Зокрема, авіація ЗСУ протягом четверга, 15 вересня, 18 разів ударила по ворожих цілях. Наші воїни влучили в десять районів зосередження особового складу окупантів, три їхні опорні пункти і п'ять позицій зенітних ракетних комплексів. У Генштабі ще з'ясовують обсяги втрат, яких зазнали росіяни.

Крім того, українські підрозділи протиповітряної оборони збили два російські безпілотники на різних напрямках.

Наші ж ракетні війська й артилерія вразили вогнем три пункти управління і 12 районів скупчення живої сили й військової техніки РФ. Уже відомо, що вдалося атакувати два склади з боєприпасами загарбників, засоби ППО й логістичні вузли агресора.

Сили оборони вкотре з успіхом відбили атаки російської армії в районах Веселої Долини, Майорська та Зайцевого.


Максим Царук, ZN.ua





Интересные новости
Депутат із спільниками привласнили мільйони, які мали віддати ЗСУ: понад 6000 людей виявилися обдуренимиДепутат із спільниками привласнили мільйони, які мали віддати ЗСУ: понад 6000 людей виявилися обдуреними
"П'ятдесят кілометрів за три дні": розкрито, хто насправді допомагає ЗСУ у контрнаступі"П'ятдесят кілометрів за три дні": розкрито, хто насправді допомагає ЗСУ у контрнаступі
Звільнений Куп'янськ знову опинився під вогнем окупантів – депутатЗвільнений Куп'янськ знову опинився під вогнем окупантів – депутат
Очевидна відповідь: Бріджит Брінк про причину ракетних ударів по цивільній інфраструктуріОчевидна відповідь: Бріджит Брінк про причину ракетних ударів по цивільній інфраструктурі
У Блінкена розкритикували РФ через удари по українських ТЕСУ Блінкена розкритикували РФ через удари по українських ТЕС
Блок рекламы


Похожие новости
Російські війська розформують два полки, виведені на Луганщину – ГенштабРосійські війська розформують два полки, виведені на Луганщину – Генштаб
Окупанти знову вдарили по Кривому Рогу: у місті – проблеми з водоюОкупанти знову вдарили по Кривому Рогу: у місті – проблеми з водою
Ворог переміщує резерви зі складу 3 армійського корпусу – ГенштабВорог переміщує резерви зі складу 3 армійського корпусу – Генштаб
Для РФ у пріоритеті на обмін бійці елітних підрозділів, кадирівці, офіцери та льотчики — заступниця міністра юстиціїДля РФ у пріоритеті на обмін бійці елітних підрозділів, кадирівці, офіцери та льотчики — заступниця міністра юстиції
"Влаштувала шопінг": з'ясувалась особа жінки, яка обікрала загиблих бійців ЗСУ"Влаштувала шопінг": з'ясувалась особа жінки, яка обікрала загиблих бійців ЗСУ
ЗСУ приземлили чотири ворожі літаки за добу: зведення Генштабу щодо втрат окупантівЗСУ приземлили чотири ворожі літаки за добу: зведення Генштабу щодо втрат окупантів
Маршал ВПС Британії у відставці оцінив ймовірність краху армії РФ та закінчення війни до РіздваМаршал ВПС Британії у відставці оцінив ймовірність краху армії РФ та закінчення війни до Різдва
Окупанти вдарили 8 ракетами по Кривому Розі: у річці Інгулець різко підвищився рівень водиОкупанти вдарили 8 ракетами по Кривому Розі: у річці Інгулець різко підвищився рівень води
Літаки, гелікоптери та ППО: в Генштабі прозвітували про нові втрати ворога на фронтіЛітаки, гелікоптери та ППО: в Генштабі прозвітували про нові втрати ворога на фронті
По Кривому Рогу вдарили вісім крилатих ракет: пошкоджено об'єкти критичної інфраструктуриПо Кривому Рогу вдарили вісім крилатих ракет: пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури
Последние новости
Подгружаем последние новости