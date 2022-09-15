Українські бійці вдарили по логістичних вузлах і двох складах армії РФ – Генштаб

Українські підрозділи продовжують бити по місцях концентрації російських військ на території нашої держави, завдаючи противнику нових втрат. Про це свідчить вечірнє зведення Генерального Штабу Збройних сил України.

Зокрема, авіація ЗСУ протягом четверга, 15 вересня, 18 разів ударила по ворожих цілях. Наші воїни влучили в десять районів зосередження особового складу окупантів, три їхні опорні пункти і п'ять позицій зенітних ракетних комплексів. У Генштабі ще з'ясовують обсяги втрат, яких зазнали росіяни.

Крім того, українські підрозділи протиповітряної оборони збили два російські безпілотники на різних напрямках.

Наші ж ракетні війська й артилерія вразили вогнем три пункти управління і 12 районів скупчення живої сили й військової техніки РФ . Уже відомо, що вдалося атакувати два склади з боєприпасами загарбників, засоби ППО й логістичні вузли агресора.

Сили оборони вкотре з успіхом відбили атаки російської армії в районах Веселої Долини, Майорська та Зайцевого.