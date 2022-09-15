Окупанти знову вдарили по Кривому Рогу: у місті – проблеми з водою

15 вересня російські окупанти завдали чергові ракетні удари по Кривому Рогу. Два удари знову припали на район гідротехнічних споруд, інформує Апостроф .

Про це повідомив очільник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Обстріл стався близько 17.00, одразу після оголошення повітряної тривоги практично по всій країні.

Глава ОВА закликав мешканців міста не ігнорувати сигнал тривоги, залишаючись надалі в укриттях.

"Кривий Ріг – ракетний удар. Залишайтесь у укриттях. Нічого не знімайте та не викладайте у соцмережі. Знову два прольоти в районі гідротехнічних споруд", - написав він.

У мережі з'явилися фото, на яких видно, як здіймається стовп диму після вибуху.

Люди пишуть, що після ракетних ударів знову почалися проблеми з водою. У деяких районах з крана тече чорна вода з піском.