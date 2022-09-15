Президенти РФ та Узбекистану підписали декларацію про стратегічне партнерство

Президент Росії Владімір Путін і голова Узбекистану Шавкат Мірзійоєв підписали декларацію про “всеосяжне стратегічне партнерство” між своїми країнами під час саміту Шанхайської організації співробітництва (ШОС) у Самарканді, що на території Узбекистану. Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ.

Як зазначається, документ було затверджено після перемовин між Путіним і Мірзійоєвим. Президенти зустрілися в межах цього ж заходу.

Голова Кремля назвав документ "надважливим" і заявив, що він "безперечно, виведе на якісно новий рівень відносини Росії та Узбекистану, які завжди будувалися на принципах рівноправності та взаємної довіри".