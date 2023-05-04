Україна, Бельгія та Нідерланди підписали спільну декларацію: в ОП розповіли деталі

Документ дозволив формалізувати підтримку євроатлантичної перспективи нашої країни 16 членами НАТО.

Сьогодні під час свого візиту у Нідерланди президент України Володимир Зеленський підписав спільну декларацію з главами уряді Нідерландів Марком Рютте та Бельгії Александером де Кроо. Детальніше про цей документ на своїй сторінці в Facebook розповів заступник голови ОП Ігор Жовква, інформує ZN.ua.

Україна, Бельгія та Нідерланди підписали спільну декларацію: в ОП розповіли деталі
© Скріншот з відео

"Документ охоплює найважливіші теми спільного порядку денного: задоволення нагальних оборонних потреб України, підтримка української Формули миру, просування України до членства в НАТО та гарантування безпеки України, притягнення Росії до відповідальності, а також подальше посилення антиросійських санкцій та розробка механізму відшкодування збитків, завданих російською агресією", - пише Жовква.

У цій декларації, продовжив він, суттєво конкретизується питання євроатлантичної інтеграції нашої країни. У ній Україна також зафіксувала необхідність розгляду питання безпекових гарантій під час Вільнюського саміту НАТО.

"Важливим елементом декларації є визнання того, що безпека України має велике значення для Альянсу", - додав представник ОП.

Ця декларація дозволила формалізувати підтримку України на євроатлантичному напрямку з боку 16 держав-членів НАТО - а це половина Альянсу з урахуванням Швеції.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





Интересные новости
Одеський обласний воєнком відсторонений від виконання обов'язківОдеський обласний воєнком відсторонений від виконання обов'язків
Повістки у військкомат можуть вручати через родичів: юрист назвав головну умовуПовістки у військкомат можуть вручати через родичів: юрист назвав головну умову
Кулеба: Досі постачання зброї не призводило до ескалації. Як щодо F-16?Кулеба: Досі постачання зброї не призводило до ескалації. Як щодо F-16?
Єдиний реєстр зниклих безвісти осіб запустили в Україні, - МінреінтеграціїЄдиний реєстр зниклих безвісти осіб запустили в Україні, - Мінреінтеграції
Ексдиректор ДПЗКУ, який розтратив 60 млн доларів, уклав угоду зі слідством та заплатив штраф 17 тис гривеньЕксдиректор ДПЗКУ, який розтратив 60 млн доларів, уклав угоду зі слідством та заплатив штраф 17 тис гривень
Блок рекламы


Похожие новости
У Міноборони розповіли, скільки жінок наразі служать у ЗСУУ Міноборони розповіли, скільки жінок наразі служать у ЗСУ
Рада Безпеки ООН не здатна виконувати те, заради чого була створена – Україна в ООНРада Безпеки ООН не здатна виконувати те, заради чого була створена – Україна в ООН
Київ приховує деталі контрнаступу і від союзників, і від українських політиків — PoliticoКиїв приховує деталі контрнаступу і від союзників, і від українських політиків — Politico
"Репортери без кордонів": Україна піднялася у світовому рейтингу свободи преси, а Росії знову впала"Репортери без кордонів": Україна піднялася у світовому рейтингу свободи преси, а Росії знову впала
Україна звільнить Крим без бою — РезніковУкраїна звільнить Крим без бою — Резніков
У МОН розповіли, коли в Україні відбудеться перехід на 12-річну шкільну освітуУ МОН розповіли, коли в Україні відбудеться перехід на 12-річну шкільну освіту
У Пентагоні розповіли, коли сподіваються передати Україні обіцяні танки М1 AbramsУ Пентагоні розповіли, коли сподіваються передати Україні обіцяні танки М1 Abrams
У Міноборони Німеччині вважають, що їхні винищувачі – це не те, чого потребує УкраїнаУ Міноборони Німеччині вважають, що їхні винищувачі – це не те, чого потребує Україна
Україна після війни має стати членом НАТО – Петр ПавелУкраїна після війни має стати членом НАТО – Петр Павел
Україна отримала системи ППО Patriot від трьох країн — ПавлюкУкраїна отримала системи ППО Patriot від трьох країн — Павлюк
Последние новости
Подгружаем последние новости