Україна, Бельгія та Нідерланди підписали спільну декларацію: в ОП розповіли деталі

Документ дозволив формалізувати підтримку євроатлантичної перспективи нашої країни 16 членами НАТО.

Сьогодні під час свого візиту у Нідерланди президент України Володимир Зеленський підписав спільну декларацію з главами уряді Нідерландів Марком Рютте та Бельгії Александером де Кроо. Детальніше про цей документ на своїй сторінці в Facebook розповів заступник голови ОП Ігор Жовква, інформує ZN.ua .

© Скріншот з відео

"Документ охоплює найважливіші теми спільного порядку денного: задоволення нагальних оборонних потреб України, підтримка української Формули миру, просування України до членства в НАТО та гарантування безпеки України, притягнення Росії до відповідальності, а також подальше посилення антиросійських санкцій та розробка механізму відшкодування збитків, завданих російською агресією", - пише Жовква.

У цій декларації, продовжив він, суттєво конкретизується питання євроатлантичної інтеграції нашої країни. У ній Україна також зафіксувала необхідність розгляду питання безпекових гарантій під час Вільнюського саміту НАТО.

"Важливим елементом декларації є визнання того, що безпека України має велике значення для Альянсу", - додав представник ОП.

Ця декларація дозволила формалізувати підтримку України на євроатлантичному напрямку з боку 16 держав-членів НАТО - а це половина Альянсу з урахуванням Швеції.