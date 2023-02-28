Джо Байден планує знову балотуватися в президенти — перша леді

Перша леді США Джилл Байден заявила, що її чоловік, президент Джо Байден, планує балотуватися на другий термін, і вона цілком підтримує це рішення, повідомляє CNN.

На запитання видання про плани її чоловіка Джилл Байден відповіла, що очікує від нього оголошення старту кампанії, і заперечила можливість відмови 80-річного Байдена від участі у виборах в 2024 році.

«Звичайно, я за це», — сказала перша леді, думка якої вважається важливою для майбутніх планів президента.

Критики американського президента часто закидають йому, що його вік може завадити йому балотуватись вдруге. До інавгурації 2024 року Байдену виповниться 82 роки, а до кінця можливого другого терміну – 86. Однак перша леді сказала, що його поїздка в Україну довела, що Байден має сили для ще однієї президентської кампанії та ще чотирьох років на посаді.

«Скільки 30-річних могли б поїхати до Польщі, сісти на потяг? Поїхати ще дев’ять годин, поїхати в Україну, зустрітися з президентом Зеленським? Отже, подивіться на людину. Подивіться, що він робить. Подивіться, що він продовжує робити кожного дня», — наголосила вона.