"Чудовий приклад": російським олігархам та міністрам підказали вірний спосіб вийти з-під санкцій

ЄС виключив із списку санкцій засновника ЛДПР Володимира Жириновського.

Проте, як зазначає Politeka.net, сталося це лише зараз, тобто вже після смерті. Нагадаємо, Жириновський помер 6 квітня.

Євросоюз при цьому продовжив санкції проти решти. Коментуючи цю інформацію, відомий російський публіцист та журналіст Олександр Невзоров назвав її «прекрасним прикладом».

«Багато міністрів, депутатів, губернаторів, олігархів та пропагандистів мріють зняти особисто з себе європейські персональні санкції та готові заради цього на все. Прекрасний приклад того, як «вийти з-під санкцій» подає ст. жиринівський. Йому це вдалося!

Труна з його останками тепер може бути транспортована до будь-якої країни Євросоюзу», - їдко зазначив журналіст.

У коментарях до слів Невзорова користувачі соцмереж відзначають, що Жириновський «всіх переграв» і закликали Путіна взяти з нього приклад:

«Знайшов лазівку», «Путін візьми приклад», «Яка гарна підказка», «Гарний приклад! вова кремлівський, давай! Чекаємо», «Норм схема», «Тепер він менш небезпечний за інших».