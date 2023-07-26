Росія може вийти з МВФ через "США та їх сателітів"

Також РФ планує вийти зі складу Міжнародного банку реконструкції та розвитку.

Депутати КПРФ запропонували скасувати постанову про членство РФ у МВФ , а також денонсувати протокол про вступ РФ до членів Міжнародного валютного фонду та Міжнародного банку реконструкції та розвитку а також Міжнародної асоціації розвитку. Відповідний проєкт рішення опубліковано на сайті Госдуми, інформує ZN.ua .

Пов'язано це з санкційною політикою МВФ та Міжнародного банку реконструкції, що проводиться «на вимогу керівництва США та їх сателітів», йдеться у пояснювальній записці.

Автори проєкту закону обурені тим, що участь у МВФ зобов'язує РФ «проводити таку валютну політику, яка позбавляє її валютної самостійності», зокрема, позбавляє права в ручному режимі підвищувати або знижувати обмінний курс рубля, а також зобов'язує прив'язувати обмінний курс рубля до іноземної валюти.

Росія вступила до МВФ у 1992 році, ставши 165-м членом організації. Загалом до Міжнародного валютного фонду входять 190 країн.

Рада Євросоюзу ще на шість місяців, до 31 січня 2024 року, продовжила обмежувальні заходи, спрямовані проти окремих секторів економіки Російської Федерації через військову агресію Росії проти України.