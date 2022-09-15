Щиро вдячний за солідарність. Зеленський вийшов на відеозв'язок з Бенедиктом Камбербетчем

Після ДТП у Києві Володимир Зеленський провів відеозустріч із Бенедиктом Камбербетчем - британським актором, який від початку повномасштабного вторгнення РФ підтримує Україну та її народ, інформує Апостроф.

"Поспілкувався з британським актором Бенедиктом Камбербетчем. Щиро вдячний за солідарність з нашою країною та громадянами, - заявив президент. - Важливо, щоб тема України залишалася однією з головних. І такі відомі люди допомагають нам достукатися до народів і тих держав, де влада не підтримує Україну".

Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Бенедикт Камбербетч - один із багатьох світових знаменитостей, які публічно стали на бік України після 24 лютого. У березні виконавець ролі Шерлока Холмса та Доктора Стренджа у фільмах Marvel виходив на сцену Міжнародного кінофестивалю у Санта-Барбарі з українським прапором. Пізніше під час вручення премії BAFTA у Лондоні актор заявив, що готовий прийняти біженців з України у своєму будинку, а також закликав світову спільноту допомагати українцям.

Фото: Getty Images

Серед інших зірок і діячів кіно, які активно підтримують Україну - Анджеліна Джолі, Міла Куніс і Ештон Кутчер, Орландо Блум, Бен Стіллер, Шон Пенн, Міккі Рурк, Джесіка Честейн, Лієв Шрайбер, Кері Фукунага, Тільда Свінтон та багато інших.


Наталка Лавринець, Апостроф





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