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2022-09-15
Ворог переміщує резерви зі складу 3 армійського корпусу – Генштаб
Водночас українські військові відбили російських окупантів з десятка населених пунктів на лінії фронту, інформує
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ЗСУ відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Спірне, Соледар, Майорськ, Зайцеве, Одрадівка, Весела Долина, Водяне та Новомихайлівка, повідомляє Генштаб.
Противник намагається укріпити першу лінію оборони у Донецькій та Запорізькій областях з метою утримання тимчасово захоплених територій.
Ворог переміщує резерви зі складу 3 армійського корпусу, а також залишки підрозділів, які були виведені з Харківської області.
Оксана Коваль, ZN.ua