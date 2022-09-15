Ворог переміщує резерви зі складу 3 армійського корпусу – Генштаб

Водночас українські військові відбили російських окупантів з десятка населених пунктів на лінії фронту, інформує ZN.ua.

Ворог переміщує резерви зі складу 3 армійського корпусу – Генштаб
© ZN.UA

ЗСУ відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Спірне, Соледар, Майорськ, Зайцеве, Одрадівка, Весела Долина, Водяне та Новомихайлівка, повідомляє Генштаб.

Противник намагається укріпити першу лінію оборони у Донецькій та Запорізькій областях з метою утримання тимчасово захоплених територій.

Ворог переміщує резерви зі складу 3 армійського корпусу, а також залишки підрозділів, які були виведені з Харківської області.


Оксана Коваль, ZN.ua





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