Польща вимагає від Росії повернути картини, вивезені у Другу світову війну

Міністерство культури Польщі направило російській владі заяву про реституцію картин, вивезених Червоною армією під час Другої світової війни. Як повідомляється на сайті польського відомства , у країні запустили проєкт «Пусті рами», який покликаний нагадати про твори мистецтва, які були вивезені як нацистами, так і радянськими військовими.

Влада Польщі зазначає, що нацисти здійснювали «планомірне та систематичне пограбування польських державних, приватних та церковних колекцій». Водночас після того, як на територію країни увійшла Червона армія, почали працювати так звані трофейні бригади. Точно оцінити масштаби пограбування, здійсненого радянськими солдатами, не можна. Але, використовуючи доступні методи, польська сторона вже надіслала Росії 20 заяв про реституцію творів мистецтва.