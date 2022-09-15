«Люди з лютого так знімають стрес»: Путін стурбувався алкоголізмом чиновників Кремля

Особливо турбує його стан «людей із ближнього кола».

«Люди з лютого так знімають стрес»: Путін стурбувався алкоголізмом чиновників Кремля
© Офіційний сайт Кремля

Президент Росії Владімір Путін почав закликати губернаторів деяких регіонів Росії «розгорнути пропаганду здорового способу життя» на противагу алкоголізму населення. При цьому, як пише видання «Медуза», тему він порушив у розмовах з губернаторами регіонів, які не належать до регіонів із найвищим рівнем алкогольної залежності у населення.

«До цього Путін ніколи так часто не говорив про проблеми з алкозалежністю у Росії. Один із рідкісних коментарів на цю тему прозвучав у 2016 році, після того, як в Іркутську 77 жителів на смерть отруїлися настоянкою глоду. Путін у відповідь заявив, що «алкоголізація» справді «проблема» для Росії, проте додав, що, наприклад, у країнах Північної Європи п'ють точно не менше», - пише видання, зазначаючи, що твердження глави РФ про алкоголізм у Європі не є правдою.

Однак деякі джерела Медузи, близькі до адміністрації президента Росії, наполягають, що Путін порушив питання не просто так. За їхніми словами, президент почав приділяти особливу увагу цій проблемі, тому що на тлі війни в Україні російські чиновники стали набагато частіше та значно більше пити алкоголь. Особливо турбує Путіна стан «деяких людей із його ближнього кола».

«Люди з лютого так знімають стрес. Міністри, їхні заступники, навіть деякі віце-прем'єри, працівники адміністрації президента та Радбезу, частина керівників держкорпорацій, губернатори», - розповів журналістам один із співрозмовників.

Він також зазначив, що основна причина цього «стресу» пов'язана з реальними збитками, завданими Росії вторгненням та санкціями, — тоді як Путін нібито вважає, що з цими труднощами чиновники мають легко справлятися.

«Присіли [у лютому] на склянку. Хтось втягнувся», — резюмував інше джерело.


Ірина Знась, ZN.ua





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