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2022-09-15
ЗСУ приземлили чотири ворожі літаки за добу: зведення Генштабу щодо втрат окупантів
Уже 204 дні Україна виборює своє право на незалежність і за цей час ЗСУ знищили чимало ворожої техніки та російських окупантів – всього за останню добу було ліквідовано близько 200 осіб, інформує
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ на Facebook-сторінці.
Так, з 24.02 по 15.09 загальні бойові втрати противника орієнтовно склали:
- особового складу ? близько 53850 (+200) осіб ліквідовано
- танків ? 2193 (+13) од,
- бойових броньованих машин ? 4682 (+17) од,
- артилерійських систем – 1295 (+5) од,
- РСЗВ – 311 (+0) од,
- засоби ППО ? 167 (+0) од,
- літаків – 250 (+4) од,
- гелікоптерів – 215 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 908 (+0),
- крилаті ракети ? 233 (+0),
- кораблі /катери ? 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3522 (+21) од,
- спеціальна техніка ? 120 (+0).
Варто зазначити, що найбільших втрат противник зазнав на Криворізькому та Миколаївському напрямках.
Марія Швець, Апостроф