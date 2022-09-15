ЗСУ приземлили чотири ворожі літаки за добу: зведення Генштабу щодо втрат окупантів

Уже 204 дні Україна виборює своє право на незалежність і за цей час ЗСУ знищили чимало ворожої техніки та російських окупантів – всього за останню добу було ліквідовано близько 200 осіб, інформує Апостроф.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ на Facebook-сторінці.

Так, з 24.02 по 15.09 загальні бойові втрати противника орієнтовно склали:

  • особового складу ? близько 53850 (+200) осіб ліквідовано
  • танків ? 2193 (+13) од,
  • бойових броньованих машин ? 4682 (+17) од,
  • артилерійських систем – 1295 (+5) од,
  • РСЗВ – 311 (+0) од,
  • засоби ППО ? 167 (+0) од,
  • літаків – 250 (+4) од,
  • гелікоптерів – 215 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 908 (+0),
  • крилаті ракети ? 233 (+0),
  • кораблі /катери ? 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3522 (+21) од,
  • спеціальна техніка ? 120 (+0).

Варто зазначити, що найбільших втрат противник зазнав на Криворізькому та Миколаївському напрямках.


Марія Швець, Апостроф





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