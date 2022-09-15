ЗСУ приземлили чотири ворожі літаки за добу: зведення Генштабу щодо втрат окупантів

Уже 204 дні Україна виборює своє право на незалежність і за цей час ЗСУ знищили чимало ворожої техніки та російських окупантів – всього за останню добу було ліквідовано близько 200 осіб, інформує Апостроф .

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ на Facebook-сторінці.

Так, з 24.02 по 15.09 загальні бойові втрати противника орієнтовно склали:

особового складу ? близько 53850 (+200) осіб ліквідовано

танків ? 2193 (+13) од,

бойових броньованих машин ? 4682 (+17) од,

артилерійських систем – 1295 (+5) од,

РСЗВ – 311 (+0) од,

засоби ППО ? 167 (+0) од,

літаків – 250 (+4) од,

гелікоптерів – 215 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 908 (+0),

крилаті ракети ? 233 (+0),

кораблі /катери ? 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3522 (+21) од,

спеціальна техніка ? 120 (+0).

Варто зазначити, що найбільших втрат противник зазнав на Криворізькому та Миколаївському напрямках.