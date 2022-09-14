Скандал в Іспанії: школярам роздали щоденники з "російським" Кримом, фото

В Іспанії дітям видали щоденники, на який анексований український Крим зображений як територія Росії.

Про це повідомляє Telegram-канал "Оперативний ЗСУ", інформує Апостроф.

На фото видно, що півострів, який вважається частиною міжнародно визнаних кордонів України, був пофарбований у ті ж кольори, що й Російська Федерація, яка його окупувала у 2014 році.

У свою чергу, реакції Посольства України в Іспанії не було - впродовж двох тижнів дипломати не висловили свій протест.


Євген Устименко, Апостроф





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