Скандал в Іспанії: школярам роздали щоденники з "російським" Кримом, фото

В Іспанії дітям видали щоденники, на який анексований український Крим зображений як територія Росії.

Про це повідомляє Telegram-канал "Оперативний ЗСУ", інформує Апостроф .

На фото видно, що півострів, який вважається частиною міжнародно визнаних кордонів України, був пофарбований у ті ж кольори, що й Російська Федерація, яка його окупувала у 2014 році.

У свою чергу, реакції Посольства України в Іспанії не було - впродовж двох тижнів дипломати не висловили свій протест.