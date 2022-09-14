Данилов заявив, що Путін нічим не відрізняється від Гітлера: "Є країни, які не вважають…"

Секретар РНБО Олексій Данилов пояснив, чому у світі потрібно сформувати антипутінську коаліцію.

Багато країн у світі підтримали Україну після повномасштабного вторгнення Росії. При цьому секретар Ради національної безпеки і оборони підкреслив, що мова повинна йти не лише про військову чи фінансову підтримку, а й про захист фундаментальних цінностей.

Про це Данилов розповів в інтерв'ю польському виданню Wiadomosci.

"Виявляється, є країни, які не вважають Росію агресором чи терористом. Світ нарешті має зрозуміти, що Путін нічим не відрізняється від Гітлера. Гітлер був одержимий знищенням євреїв, а Путін хоче знищити українців. Звичайно, ми дуже вдячні за ту підтримку, яку отримуємо , але хотілося б, щоб усі розуміли, що це наша спільна справа. Тим часом багато керівників не розуміють, що таке війна", – зазначив Олексій Данилов.

Крім того, секретар РНБО зазначив, що зараз Україна платить життям своїх людей за свободу та безпеку усієї Європи. Водночас деякі політики протиставляють війну найвищим рахункам за газ.