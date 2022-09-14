Данилов заявив, що Путін нічим не відрізняється від Гітлера: "Є країни, які не вважають…"

РНБО, Олексій Данилов

Секретар РНБО Олексій Данилов пояснив, чому у світі потрібно сформувати антипутінську коаліцію.

Багато країн у світі підтримали Україну після повномасштабного вторгнення Росії. При цьому секретар Ради національної безпеки і оборони підкреслив, що мова повинна йти не лише про військову чи фінансову підтримку, а й про захист фундаментальних цінностей.

Про це Данилов розповів в інтерв'ю польському виданню Wiadomosci.

Володимир Путін

"Виявляється, є країни, які не вважають Росію агресором чи терористом. Світ нарешті має зрозуміти, що Путін нічим не відрізняється від Гітлера. Гітлер був одержимий знищенням євреїв, а Путін хоче знищити українців. Звичайно, ми дуже вдячні за ту підтримку, яку отримуємо , але хотілося б, щоб усі розуміли, що це наша спільна справа. Тим часом багато керівників не розуміють, що таке війна", – зазначив Олексій Данилов.

Крім того, секретар РНБО зазначив, що зараз Україна платить життям своїх людей за свободу та безпеку усієї Європи. Водночас деякі політики протиставляють війну найвищим рахункам за газ.

Олексій Данилов


Галина Струс, politeka.net





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