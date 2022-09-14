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2022-09-14
Посол США в Україні нагадала про «прозорість в управлінні» Укренерго та Оператором ГТС
Питання порушено на тлі непростого майбутнього опалювального сезону, інформує
© U.S. Embassy Slovakia/facebook
США та Україна обговорюють, як нашій країні, що продовжує відстоювати свою територію у війні з Росією, пережити майбутню зиму. Про це в
«Ми також обговорили, як Україна планує пережити наступні холодні місяці. Щоб зберегти Україну сильною перед агресією Росії, я наголосила на важливості прозорого управління державними підприємствами, особливо Укренерго та Оператора ГТС України», - написала вона.
Олена Середа, ZN.ua