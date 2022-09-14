Посол США в Україні нагадала про «прозорість в управлінні» Укренерго та Оператором ГТС

США та Україна обговорюють, як нашій країні, що продовжує відстоювати свою територію у війні з Росією, пережити майбутню зиму. Про це в Twitter написала посол США Бріджіт Брінк, наголосивши при цьому на важливості прозорого управління такими держпідприємствами, як «Укренерго» та Оператор ГТС України.

«Ми також обговорили, як Україна планує пережити наступні холодні місяці. Щоб зберегти Україну сильною перед агресією Росії, я наголосила на важливості прозорого управління державними підприємствами, особливо Укренерго та Оператора ГТС України», - написала вона.