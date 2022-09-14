Bloomberg: Росія тихо визнала «прямі втрати» на сотні мільярдів доларів через санкції

Підрахунок російського Мінфіна враховує втрати в фінансовому секторі, але не загальну економічну ситуацію, інформує ZN.ua.

Bloomberg: Росія тихо визнала «прямі втрати» на сотні мільярдів доларів через санкції
© Радио Свобода

Фінансовий сектор Росії зазнав «прямих втрат» на сотні мільярдів доларів через санкції, які США і їхні союзники запровадили після рішення Владіміра Путіна почати вторгнення в Україну.

Про це пише Bloomberg з посиланням на внутрішній документ Міністерства фінансів РФ, який опинився в розпорядженні видання. Вказані в ньому підрахунки включають наслідки суттєвого удару по фондовій біржі і банківському капіталу, а також заморожені 300 мільярдів валютних резервів Центробанку Росії. Всі ці дані були зібрані в спеціальній презентації і представлені на зустрічі чиновників найвищого рівня, яка відбулася минулого місяця і була присвячена російській відповіді на санкції. Джерела, поінформовані про деталі зустрічі, підтвердили дані, вказані в документі, який опинився в руках журналістів. Російський Мінфін відмовився давати коментар. Сам Путін в понеділок сказав в ефірі телебачення, що «Росія впевнено витримує зовнішній тиск», а економіка «стабілізується і прямує до траєкторії зростання».


Лесь Димань, ZN.ua





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