Зеленський приїхав до Ізюма на урочисте підняття прапора України: фото

Президент Украины Владимир Зеленский 14 сентября лично приехал в освобожденный от оккупантов Изюм Харьковской области, где торжественно подняли государственный флаг, інформує Апостроф .

Как сообщает в Facebook 25 отдельная воздушно-десантная Сичеславская бригада, вместе с главой государства в Изюм приехала заместитель Министра обороны Анна Маляр, а также представители ВСУ и других силовых подразделений.

"В начале торжеств присутствующие почтили память погибших защитников минутой молчания, далее президент Украины поблагодарил воинов за освобожденные украинские земли и в торжественной обстановке подняли украинский флаг над городским советом! Изюм – это Украина!" - говорится в сообщении.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в ходе контрнаступления в Харьковской области Вооруженные силы Украины освободили от роSSийских оккупантов село Малая Камышеваха в Изюмском районе Харьковской области.