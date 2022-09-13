"Ефект доміно": в ОП вже заговорили про наступ на Луганськ та Донецьк, перші подробиці

Подоляк, Зеленський, Резніков, Єрмак

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк окреслив два головні військові завдання української влади.

Про це політик написав на своїй сторінці в Twitter.

По-перше, Подоляк наголосив, що українська сторона має захистити системами ППО об'єкти критичної інфраструктури, по яким зараз б'є російська армія. За його словами, надалі рф "воюватиме лише з цивільними".

По-друге, потрібно організувати наступ ЗСУ на Донецьк та Луганськ.

"Звільнення Луганська чи Донецька викличе ефект доміно, обвалить ru-фронт і призведе до політичної дестабілізації у РФ. Це реально. Потрібна воля (зброя)", — додав радник глави ОП.

ЗСУ, прапор України, контрнаступ

Напередодні президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні заявив, що в останні дні російська армія завдає ударів по українській енергетичній інфраструктурі, залишаючи сотні тисяч українців без електрики.

"Російські ракети влучили саме в ті об?єкти, які взагалі не мають жодного стосунку до інфраструктури Збройних Сил нашої держави. Це ознака відчаю тих, хто придумав цю війну. Так вони реагують на розгром російських сил у Харківській області. Вони нічого не можуть зробити з нашими героями на полі бою, і тому Росія спрямовує свої підлі удари проти цивільної інфраструктури", — наголосив Зеленський.

Володимир Зеленський


Тарас Галушко, politeka.net





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