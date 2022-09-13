"Ефект доміно": в ОП вже заговорили про наступ на Луганськ та Донецьк, перші подробиці

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк окреслив два головні військові завдання української влади.

Про це політик написав на своїй сторінці в Twitter .

По-перше, Подоляк наголосив, що українська сторона має захистити системами ППО об'єкти критичної інфраструктури, по яким зараз б'є російська армія. За його словами, надалі рф "воюватиме лише з цивільними".

По-друге, потрібно організувати наступ ЗСУ на Донецьк та Луганськ.

"Звільнення Луганська чи Донецька викличе ефект доміно, обвалить ru-фронт і призведе до політичної дестабілізації у РФ . Це реально. Потрібна воля (зброя)", — додав радник глави ОП.

Напередодні президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні заявив, що в останні дні російська армія завдає ударів по українській енергетичній інфраструктурі, залишаючи сотні тисяч українців без електрики.

"Російські ракети влучили саме в ті об?єкти, які взагалі не мають жодного стосунку до інфраструктури Збройних Сил нашої держави. Це ознака відчаю тих, хто придумав цю війну. Так вони реагують на розгром російських сил у Харківській області. Вони нічого не можуть зробити з нашими героями на полі бою, і тому Росія спрямовує свої підлі удари проти цивільної інфраструктури", — наголосив Зеленський.