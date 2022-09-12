ЗСУ звільнили Святогірськ і зачистили від росіян околиці: фото

Бійці Збройних сил України активно звільняють міста не тільки в Харківській та Херсонській областях, а й на Донецькому напрямку. Йдеться про місто Святогірськ, інформує Апостроф .

Про це повідомляє "Апостроф", посилаючись на інформацію Telegram- каналу СтратКомЗСУ.

Опубліковано низку кадрів зі звільненого від ворога міста.

Зокрема, з'явилося фото з українським прапором, який замайорів над понищеною будівлею міської ради Святогірська.

"Прикордонники нищать ворога і на Донеччині. Разом з підрозділом ЗСУ бійці прикордонної служби зачистили позиції противника поблизу Святогірська. Звільнення України триває", - йдеться у повідомленні Telegram- каналу.

Повідомлення про усунення противника зі Святогорська на Донеччині коментують користувачі соцмережах та радять бійцям знести там Московський патріархат.

"Маленькі Карпати великої Донеччини. Маю прохання, хлопці. Знесіть там вже той клятий м******ський патріархат. Ну, щоб два рази не вставати. Бо Святогірськ що? Святогірськ наш!", - йдеться в одному з дописів.