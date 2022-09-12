ЗСУ звільнили Святогірськ і зачистили від росіян околиці: фото

Бійці Збройних сил України активно звільняють міста не тільки в Харківській та Херсонській областях, а й на Донецькому напрямку. Йдеться про місто Святогірськ, інформує Апостроф.

Про це повідомляє "Апостроф", посилаючись на інформацію Telegram- каналу СтратКомЗСУ.

Опубліковано низку кадрів зі звільненого від ворога міста.

Зокрема, з'явилося фото з українським прапором, який замайорів над понищеною будівлею міської ради Святогірська.

"Прикордонники нищать ворога і на Донеччині. Разом з підрозділом ЗСУ бійці прикордонної служби зачистили позиції противника поблизу Святогірська. Звільнення України триває", - йдеться у повідомленні Telegram- каналу.

Повідомлення про усунення противника зі Святогорська на Донеччині коментують користувачі соцмережах та радять бійцям знести там Московський патріархат.

"Маленькі Карпати великої Донеччини. Маю прохання, хлопці. Знесіть там вже той клятий м******ський патріархат. Ну, щоб два рази не вставати. Бо Святогірськ що? Святогірськ наш!", - йдеться в одному з дописів.


Ксенія Срібнянська, Апостроф





Интересные новости
Захоплені військами РФ міста Луганської області чекає катастрофаЗахоплені військами РФ міста Луганської області чекає катастрофа
"П'ятдесят кілометрів за три дні": розкрито, хто насправді допомагає ЗСУ у контрнаступі"П'ятдесят кілометрів за три дні": розкрито, хто насправді допомагає ЗСУ у контрнаступі
«Наші втрати п’ять до одного»: поранені солдати України розповіли WP про наступ на Херсон«Наші втрати п’ять до одного»: поранені солдати України розповіли WP про наступ на Херсон
Посли «Великої сімки» стурбовані проєктом закону, що може підірвати конкурс у НАБУПосли «Великої сімки» стурбовані проєктом закону, що може підірвати конкурс у НАБУ
Нат Балаклією піднято Український державний прапорНат Балаклією піднято Український державний прапор
Блок рекламы


Похожие новости
"Аж стіни труснуло, ледь вікна не вилетіли": вибух пролунав в Ростові, у росіян почалася паніка"Аж стіни труснуло, ледь вікна не вилетіли": вибух пролунав в Ростові, у росіян почалася паніка
У лакованих туфлях та нагладжених брюках: ЗСУ взяли цікавих полонених, фотоУ лакованих туфлях та нагладжених брюках: ЗСУ взяли цікавих полонених, фото
У Британії пам'ять Єлизавети II вшанували в'язаними фігурками королеви: зворушливі фотоУ Британії пам'ять Єлизавети II вшанували в'язаними фігурками королеви: зворушливі фото
Чарльз вперше звернувся до парламенту як король Великої Британії: історичні фотоЧарльз вперше звернувся до парламенту як король Великої Британії: історичні фото
ЗСУ звільнили близько 3 тисяч кв. км - до кордону залишилося зовсім небагато: карти боївЗСУ звільнили близько 3 тисяч кв. км - до кордону залишилося зовсім небагато: карти боїв
Великий відступ: яскраві меми та фотожаби на втечу росіян від ЗСУ на ХарківщиніВеликий відступ: яскраві меми та фотожаби на втечу росіян від ЗСУ на Харківщині
Контрнаступ ЗСУ відрізав росіянам шляхи логістики і кинув у паніку: зведення Генштабу та картаКонтрнаступ ЗСУ відрізав росіянам шляхи логістики і кинув у паніку: зведення Генштабу та карта
Великий перелам: NYT про те, що для росіян означає втрата ІзюмаВеликий перелам: NYT про те, що для росіян означає втрата Ізюма
ЗСУ при контрнаступі захопили рідкісну бойову машину: фото та особливостіЗСУ при контрнаступі захопили рідкісну бойову машину: фото та особливості
Намагався втекти, але не вийшло: "начальника поліції" спіймали на звільненій Харківщині, фотоНамагався втекти, але не вийшло: "начальника поліції" спіймали на звільненій Харківщині, фото
Последние новости
Подгружаем последние новости