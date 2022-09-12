Данілов назвав Мєдвєдєва "блогером-початківцем" та відповів на слова про капітуляцію Києва

Він натякнув, що скоро окупаційні війська будуть відступати з окупованих територій ще швидше, ніж зараз, інформує ZN.ua.

Данілов назвав Мєдвєдєва
© Колаж ZN.UA

Сьогодні заступник голови Ради безпеки РФ Дмітрій Мєдведєв заявив, що головна умова Владіміра Путіна у цій війні - капітуляція Києва. На це йому відповів секретар РНБО Олексій Данілов, зауваживши, що Мєдвєдєву вже час шукати прихисток у Північній Кореї.

"Блогеру-початківцю Медведєву потрібно бути подумки не з Україною, а з державою типу Північної Кореї і саддамівським бункером, де він буде ховатися, і вже нарешті перестати писати "росія" з великої літери й звикати до того що "і це вони ще не відступали", - написав секретар РНБО.

Блогеру-початківцю @MedvedevRussia потрібно бути подумки не з Україною, а з державою типу Північної Кореї і саддамівським бункером, де він буде ховатися, і вже нарешті перестати писати «росія» з великої літери й звикати до того що «і це вони ще не відступали».

— Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) September 12, 2022


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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