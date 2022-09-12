Politico: Проблеми Путіна не тільки на полі битви з Україною

Російському автократу тепер доводиться мати справу з незвичним рівнем критики щодо компетентності його військових командирів, інформує ZN.ua.

Politico: Проблеми Путіна не тільки на полі битви з Україною
© Офіційний сайт Кремля

Україна розгромила російську армію в Харківській області. І це створює для Владіміра Путіна як військовий, так і політичний головний біль. Кремлівські зусилля, націлені створити яскравий пропагандистський наратив про війну, розвалюються. Тому що популярні лояльні блогери, аналітичні центри і навіть політики починають задавати незручні питання про поразку на фронтах.

Про це пише Politico. Поки що ця злість націлена виключно проти високопоставленого військового командування. Але Путіну все ще потрібно поводитися обережно, зіштовхнувшись з таким незвичним спалахом незгоди. Якщо він не відреагує на скарги проти його командирів, може зрости тиск на сам автократичний режим. В неділю авторитарний лідер Чечні звинуватив військове командування у Москві у «помилках», допущених в Харківській області, де російські війська поспіхом відступили зі стратегічно важливих міст Ізюм і Куп’янськ.

«Якщо не буде змінена стратегія ведення спецоперації сьогодні чи завтра, мені доведеться звернутися до керівництва міністерства оборони, до керівництва країни за роз’ясненнями про реальну ситуацію на місцях», - заявив Рамзан Кадиров через свій Telegram-канал.


Лесь Димань, ZN.ua





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