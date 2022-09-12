Politico: Проблеми Путіна не тільки на полі битви з Україною

Україна розгромила російську армію в Харківській області. І це створює для Владіміра Путіна як військовий, так і політичний головний біль. Кремлівські зусилля, націлені створити яскравий пропагандистський наратив про війну, розвалюються. Тому що популярні лояльні блогери, аналітичні центри і навіть політики починають задавати незручні питання про поразку на фронтах.

Про це пише Politico . Поки що ця злість націлена виключно проти високопоставленого військового командування. Але Путіну все ще потрібно поводитися обережно, зіштовхнувшись з таким незвичним спалахом незгоди. Якщо він не відреагує на скарги проти його командирів, може зрости тиск на сам автократичний режим. В неділю авторитарний лідер Чечні звинуватив військове командування у Москві у «помилках», допущених в Харківській області, де російські війська поспіхом відступили зі стратегічно важливих міст Ізюм і Куп’янськ.

«Якщо не буде змінена стратегія ведення спецоперації сьогодні чи завтра, мені доведеться звернутися до керівництва міністерства оборони, до керівництва країни за роз’ясненнями про реальну ситуацію на місцях», - заявив Рамзан Кадиров через свій Telegram-канал.