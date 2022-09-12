Politico: Проблеми Путіна не тільки на полі битви з Україною
Російському автократу тепер доводиться мати справу з незвичним рівнем критики щодо компетентності його військових командирів, інформує
Україна розгромила російську армію в Харківській області. І це створює для Владіміра Путіна як військовий, так і політичний головний біль. Кремлівські зусилля, націлені створити яскравий пропагандистський наратив про війну, розвалюються. Тому що популярні лояльні блогери, аналітичні центри і навіть політики починають задавати незручні питання про поразку на фронтах.
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«Якщо не буде змінена стратегія ведення спецоперації сьогодні чи завтра, мені доведеться звернутися до керівництва міністерства оборони, до керівництва країни за роз’ясненнями про реальну ситуацію на місцях», - заявив Рамзан Кадиров через свій Telegram-канал.