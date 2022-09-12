Bloomberg: Наступ України ставить Сі Цзіньпіна і Путіна в незручне становище перед зустріччю в Узбекистані

Китайський лідер не хоче йти на ризик, підтримуючи російського автократа, але принизлива поразка Кремля у війні теж для нього небажана, інформує ZN.ua.

Bloomberg: Наступ України ставить Сі Цзіньпіна і Путіна в незручне становище перед зустріччю в Узбекистані
© Офіційний сайт Кремля

Швидкий наступ України на полі битви поставив Владіміра Путіна і Сі Цзіньпіна в незручне становище перед їхньою зустріччю в Центральній Азії цього тижня. Москві краще скоротити свої очікування.

Про це пише Bloomberg, додаючи, що лідер Китаю повертається на геополітичну передову після майже трьох років ізоляції через COVID-19. І своє повернення він збирається почати зі своєрідного «кола переможця». Сі Цзіньпін планує візит в Центральну Азію, який почнеться з поїздки в Казахстан у середу. Після цього він вирушить в Узбекистан, де візьме участь в саміті Шанхайської організації співробітництва. Там лідер Китаю проведе першу зустріч з президентом Росії з часів Олімпіади в Пекіні, яка пройшла в лютому. Тоді вони проголосили «безмежну» дружбу, а потім почалося російське вторгнення в Україну. Це буде тиждень політичного театру, від якого Москві не варто чекати значної вигоди, зважаючи на дедалі більший тиск на полі битви.

Маршрут Сі Цзіньпіна був обраний не випадково. Російське вторгнення на територію західного сусіда і виправдання, які Путін озвучив в своїй тривожній промові перед атакою, заперечуючи право України на існування і відкидаючи пострадянську реальність, сколихнули регіон, розташований на південь від РФ, де живе значна меншина етнічних росіян. Але країни помітили не лише це, а й недисципліновану російську армію з її слабкими успіхами. Це зауважили особливо ті країни, для яких Москва повинна була стати гарантом безпеки. Червоні лінії в Центральній Азії тепер перекреслені. А сфери впливу в регіоні переглядаються. Китай не збирається стояти осторонь цього процесу, тим більше перед з’їздом Компартії, до якого залишилося кілька тижнів.


Лесь Димань, ZN.ua





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