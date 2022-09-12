Bloomberg: Наступ України ставить Сі Цзіньпіна і Путіна в незручне становище перед зустріччю в Узбекистані
Китайський лідер не хоче йти на ризик, підтримуючи російського автократа, але принизлива поразка Кремля у війні теж для нього небажана, інформує
Швидкий наступ України на полі битви поставив Владіміра Путіна і Сі Цзіньпіна в незручне становище перед їхньою зустріччю в Центральній Азії цього тижня. Москві краще скоротити свої очікування.
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Маршрут Сі Цзіньпіна був обраний не випадково. Російське вторгнення на територію західного сусіда і виправдання, які Путін озвучив в своїй тривожній промові перед атакою, заперечуючи право України на існування і відкидаючи пострадянську реальність, сколихнули регіон, розташований на південь від РФ, де живе значна меншина етнічних росіян. Але країни помітили не лише це, а й недисципліновану російську армію з її слабкими успіхами. Це зауважили особливо ті країни, для яких Москва повинна була стати гарантом безпеки. Червоні лінії в Центральній Азії тепер перекреслені. А сфери впливу в регіоні переглядаються. Китай не збирається стояти осторонь цього процесу, тим більше перед з’їздом Компартії, до якого залишилося кілька тижнів.