Bloomberg: Наступ України ставить Сі Цзіньпіна і Путіна в незручне становище перед зустріччю в Узбекистані

Швидкий наступ України на полі битви поставив Владіміра Путіна і Сі Цзіньпіна в незручне становище перед їхньою зустріччю в Центральній Азії цього тижня. Москві краще скоротити свої очікування.

Про це пише Bloomberg , додаючи, що лідер Китаю повертається на геополітичну передову після майже трьох років ізоляції через COVID-19. І своє повернення він збирається почати зі своєрідного «кола переможця». Сі Цзіньпін планує візит в Центральну Азію, який почнеться з поїздки в Казахстан у середу. Після цього він вирушить в Узбекистан, де візьме участь в саміті Шанхайської організації співробітництва. Там лідер Китаю проведе першу зустріч з президентом Росії з часів Олімпіади в Пекіні, яка пройшла в лютому. Тоді вони проголосили «безмежну» дружбу, а потім почалося російське вторгнення в Україну. Це буде тиждень політичного театру, від якого Москві не варто чекати значної вигоди, зважаючи на дедалі більший тиск на полі битви.