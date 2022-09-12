Український прапор підняли над селом біля самого кордону з РФ: відео

За останній тиждень Збройні Сили України звільнили від окупантів майже всю територію Харківської області та вийшли на державний кордон із Росією.

Про це інформують місцеві телеграм-канали, інформує Апостроф.

Зокрема, бійці 14-тої окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого встановили український прапор у селі Тернове, яке знаходиться у Чугуївському районі, за 2 кілометри від кордону з країною-агресором.

З відео зрозуміло, що боєць, який встановлював жовто-блакитний прапор на щоглі, помітно схвильований.

Нагадаємо, головний редактор видання "Апостроф" Денис Попович заявив, що російські окупанти в Харківській області наразі відчувають морально-психологічний надлом, оскільки у них не вистачає мотивації та аргументів для опору. Це може поширитись на всю російську армію, яка зараз перебуває в Україні.


Олексій Руденко, Апостроф





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