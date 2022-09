Після терактів 11 вересня Америка показала свій національний характер – Байден

У США відзначають 21-у річницю терактів 11 вересня 2001 року. Президент Джо Байден вшанував пам'ять жертв терактів на церемонії у Пентагоні.

Дощового ранку, зачитавши імена всіх загиблих під час обстрілу Пентагону, учасники церемонії хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих. Президент Джо Байден поклав вінок на згадку про загиблих, а потім звернувся з промовою до сімей жертв терактів та військових.

Президент США наголосив, що після терактів 11 вересня Америка продемонструвала свій національний характер.

"Цей характер включає самовідданість і любов, великодушність і мужність, силу і стійкість", - сказав Байден і особливо подякував поколінню американців, які билися в наступній війні з тероризмом, та їх сім'ї.

"Ми у великому боргу перед вами", - сказав Байден, додавши, що Америка завжди підтримуватиме свободу і демократію.