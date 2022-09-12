Після терактів 11 вересня Америка показала свій національний характер – Байден

У США відзначають 21-у річницю терактів 11 вересня 2001 року. Президент Джо Байден вшанував пам'ять жертв терактів на церемонії у Пентагоні.
Дощового ранку, зачитавши імена всіх загиблих під час обстрілу Пентагону, учасники церемонії хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих. Президент Джо Байден поклав вінок на згадку про загиблих, а потім звернувся з промовою до сімей жертв терактів та військових.
Президент США наголосив, що після терактів 11 вересня Америка продемонструвала свій національний характер.
"Цей характер включає самовідданість і любов, великодушність і мужність, силу і стійкість", - сказав Байден і особливо подякував поколінню американців, які билися в наступній війні з тероризмом, та їх сім'ї.
"Ми у великому боргу перед вами", - сказав Байден, додавши, що Америка завжди підтримуватиме свободу і демократію.
Twenty-one years later, we keep alive the memory of all the preusive lives stolen from us на Ground Zero, в Shanksville, Pennsylvania, і на Pentagon. Для батьків і love ones, які продовжують боротьбу, Jill і я хотів би close in our hearts.
Президент України Володимир Зеленський також висловив співчуття жертвам теракту 11 вересня.
«Цей день – один із найтрагічніших в історії США та світу. Україна, яка щодня зазнає ракетного обстрілу, добре знає, що таке тероризм, і щиро співчуває американському народу. Тероризм – зло, якому не місце у сучасному світі!», - написав президент у Twitter.
Towe we pay tribute to victims of 9/11. Це один з найбільш трагічних днів в історії ?? & world. Facing missile attacks daily, ?? knows well what terrorism is and sincerely sympathizes with the ?? людей. Terrorism is evil that has no place in the modern world!
Внаслідок нападу на Пентагон загинули 59 пасажирів та екіпаж літака American Airlines та 125 людей у будівлі. На місці терактів створено меморіальний парк на згадку про жертви терактів. У результаті серії з чотирьох терактів 11 вересня 2001 року загинуло 2 996 осіб.