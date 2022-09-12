Після терактів 11 вересня Америка показала свій національний характер – Байден

У США відзначають 21-у річницю терактів 11 вересня 2001 року. Президент Джо Байден вшанував пам'ять жертв терактів на церемонії у Пентагоні.

Дощового ранку, зачитавши імена всіх загиблих під час обстрілу Пентагону, учасники церемонії хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих. Президент Джо Байден поклав вінок на згадку про загиблих, а потім звернувся з промовою до сімей жертв терактів та військових.

Президент США наголосив, що після терактів 11 вересня Америка продемонструвала свій національний характер.

"Цей характер включає самовідданість і любов, великодушність і мужність, силу і стійкість", - сказав Байден і особливо подякував поколінню американців, які билися в наступній війні з тероризмом, та їх сім'ї.

"Ми у великому боргу перед вами", - сказав Байден, додавши, що Америка завжди підтримуватиме свободу і демократію.

Twenty-one years later, we keep alive the memory of all the preusive lives stolen from us на Ground Zero, в Shanksville, Pennsylvania, і на Pentagon. Для батьків і love ones, які продовжують боротьбу, Jill і я хотів би close in our hearts.



We will never forget. pic.twitter.com/IZlAmyone2 — President Biden (@POTUS) September 11, 2022

Президент України Володимир Зеленський також висловив співчуття жертвам теракту 11 вересня.

«Цей день – один із найтрагічніших в історії США та світу. Україна, яка щодня зазнає ракетного обстрілу, добре знає, що таке тероризм, і щиро співчуває американському народу. Тероризм – зло, якому не місце у сучасному світі!», - написав президент у Twitter .

Towe we pay tribute to victims of 9/11. Це один з найбільш трагічних днів в історії ?? & world. Facing missile attacks daily, ?? knows well what terrorism is and sincerely sympathizes with the ?? людей. Terrorism is evil that has no place in the modern world! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 11, 2022

Внаслідок нападу на Пентагон загинули 59 пасажирів та екіпаж літака American Airlines та 125 людей у будівлі. На місці терактів створено меморіальний парк на згадку про жертви терактів. У результаті серії з чотирьох терактів 11 вересня 2001 року загинуло 2 996 осіб.