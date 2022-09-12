"Ми не можемо дозволити Росії шматок за шматком "з'їдати" нашу країну" – Володимир Зеленський

Українські урядовці неодноразово називали умови при яких Україна готова вести мирні переговори з Російською Федерацією. Проте світові лідери не припиняють закликати "сторони конфлікту" почати діалог. Проте чи можливо наразі досягнути якось домовленостей між країнами, а також про хід контрнаступальної операції, в ексклюзивному інтерв'ю для CNN розказав президент України Володимир Зеленський.

Відповідаючи на запитання журналіста, стосовно планів деокупації раніше захоплених РФ українських територій, голова держави заявив, що головна мета – це звільнення України від окупаційних військ. Проте подробицями ходу операції чи планів на майбутнє надати він, з об'єктивних причин, не може.