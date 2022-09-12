У Кремлі зупинили підготовку до псевдореферендуму на окупованих територіях України

У РФ не впевнені, що зможуть провести його у листопаді і вже відкликали політтехнологів, інформує ZN.ua.

У Кремлі зупинили підготовку до псевдореферендуму на окупованих територіях України

У Кремлі ухвалили рішення відкласти на невизначений термін проведення псевдореферендумів про «приєднання до Росії» створених РФ на території України луганської та донецької «народних республік», а також окупованих територій Запорізької, Харківської та Херсонської областей, пише «Медуза» з посиланням на близькі до адміністрації президента РФ Владіміра Путіна джерела.

За словами співрозмовників видання, єдина причина рішення – успішний контрнаступ Збройних сил України на Харківському напрямку. Зокрема зі східних регіонів України політтехнологів, які готували так званий «референдум», уже відкликали до Росії.

«******* [поспішно поїхали] усі. Надійшов наказ їхати додому», - сказало джерело видання, додавши, що поки що організатори референдуму залишаються ще на Херсонщині.

Нагадаємо, що Росія неодноразово переносила дату псевдореферендумів, після яких хотіла включити окуповані території до складу РФ. До недавнього часу розглядалося проведення референдуму 11 вересня, проте пізніше його вирішили перенести на 4 листопада, яке в РФ є святом народної єдності.

За словами одного із співрозмовників «Медузи», вже наступного тижня окупаційні адміністрації мали офіційно оголосити про початок підготовки до листопадового референдуму. Тепер усі ці плани «поставлені на стоп», «про листопад уже не йдеться».

Близькі до Кремля люди стверджують, що російська влада «не розуміє, коли зможе повернутися до обговорення конкретних дат можливого голосування», оскільки це залежить від того, як розвиватиметься контрнаступ України.


Ірина Знась, ZN.ua





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