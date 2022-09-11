Контрнаступ ЗСУ відрізав росіянам шляхи логістики і кинув у паніку: зведення Генштабу та карта

Повномасштабна війна Російської Федерації проти України триває вже 200-й день. Останній тиждень видався справжнім кошмаром для ворога, який щодня зазнає божевільних втрат. Триває деокупація України.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ від 11 вересня, інформує Апостроф.

Повідомляється, що окупанти продовжують зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю території Донецької області, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Ведуть повітряну розвідку, постійно намагаються покращити тактичне становище, вживають заходів щодо покращення логістичного забезпечення своїх підрозділів та обстрілює позиції наших військ уздовж усієї лінії зіткнення.

Зберігається подальша загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України.

Минулої доби ворог завдав 16 ракетних і 34 авіаційних ударів по військових і цивільних об'єктах на території України. Від цього постраждали 28 населених пунктів. Зокрема, Славгород, Велика Писарівка, Великі Проходи, Авдіївка, Невельське, Мар'їнка, Ненудне, Велика Новосілка, Дніпро та Брускінське.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація без істотних змін.

На інших напрямках противник здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, а саме:

на Сіверському напрямку - неподалік Білопілля, Лінового та Грабовського Сумської області;

на Харківському напрямку – в районах населених пунктів Лютівка, Тимофіївка, Дементіївка, Золочів, Соснівка, Розплідник, Руські Тишки, Черкаські Тишки та Борщова;

на Слов'янському напрямку - у районах населених пунктів Слов'янськ, Долина, Краснопілля, Велика Камишеваха, Довгеньке та Дмитрівка;

на Краматорському напрямку - біля Кривої Луки, Піскунівки, Сидорова та Роздолівки;

на Бахмутському напрямку - в районах населених пунктів Весела Долина, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Яківлівка, Білогорівка та Веселе;

на Авдіївському напрямку – поблизу Авдіївки, Опитного, Водяного, Первомайського, Карлівки та Красногорівки;

на Новопавлівському напрямку – у районах населених пунктів Великі Новосілки, Шевченка, Вугледар та Мар'їнка;

на Запорізькому напрямку – біля Гуляйполя, Рівного, Новосілки, Вільного Поля, Червоного та Малинівки;

на Південнобузькому напрямку – у районах населених пунктів Мирне, Степова Долина, Біла Криниця, Сухий Ставок, Любомировка, Безіменне та Нова Зоря.

Противник продовжує зазнавати втрат. На Харківському напрямку ворожі підрозділи зі складу 3 мотострілецької дивізії 20 загальновійськової армії залишилися без шляхів забезпечення, особовий склад перебуває в панічному настрої. Також відомо про численні санітарні втрати противника на вказаному напрямку. За минулу добу до населеного пункту Валуйки Білгородської області доставлено понад 75 поранених російських військових, тоді як з Білгорода до Москви було евакуйовано понад сотню окупантів.

Через значні втрати в живій силі російські загарбники планують провести так звану "мобілізацію" чоловічого населення на тимчасово захоплених територіях. Наразі чоловікам заборонено залишати населені пункти.

У відповідь на успішні дії Збройних Сил України російські загарбники проводять “контрзаходи”. В населених пунктах, на тимчасово захоплених територіях Харківської та Херсонської областей, окупанти посилюють адміністративно-поліцейський режим, забороняється в’їзд та виїзд із населених пунктів, введено комендантську годину. У Херсоні здійснено обшук житлових приміщень мікрорайону Східний, з яких видно Антонівський міст. Місцевих жителів Каховки та Козацького російські військові попередили про відкриття вогню на ураження в разі їх наближення до переправ.

В той же час Сили оборони вчергове відбили атаки противника в районах населених пунктів Соснівка, Майорськ, Миколаївка Друга, Зайцеве, Весела Долина, Соледар, Бахмут, Піски, Первомайське та Новомихайлівка.

Продовжується деокупація України. Загалом, за останні дні від російської окупації звільнено близько двох тисяч квадратних кілометрів української території. Наші підрозділи зайшли до Куп’янська, триває звільнення населених пунктів Куп’янського та Ізюмського районів Харківської області.

За добу, для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони завдала 23 удари, в ході яких було знищено чотири зенітних ракетних комплекси, уражено чотири опорних пункти та п’ятнадцять місць скупчення живої сили і техніки противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони знищили два літаки (Су-25 та Су-34), один гелікоптер Ка-52, два БпЛА та одну керовану авіаційну ракету.

Ракетні війська та артилерія наземних угруповань військ продовжують виконувати завдання з контрбатарейної боротьби, вогневого ураження живої сили та бойової техніки, порушення системи управління та логістичного забезпечення противника. В результаті вогневого впливу за добу уражено два пункти управління безпілотної авіації, опорні пункти, скупчення озброєння та військової техніки противника в районах зосередження. В зону ураження також потрапила понтонна переправа та плавзасоби противника з військовою технікою на них.


Інна Погрібна, Апостроф





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