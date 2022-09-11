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2022-09-11
Вони нерукостислі: Зеленський назвав Росію гіршою за терористів
Президент заявив, що наразі переговори з РФ неможливі.
© Офіс президента
Володимир Зеленський вважає, що російська сторона не здатна адекватно сформулювати свою позицію і тому переговори про завершення війни на цьому етапі неможливі. Про це він
«Щоб ми могли відкрити з ними дипломатичний коридор, вони мають показати політичну волю, що вони готові віддати назад чужу землю. Тоді ми можемо говорити принаймні про якісь коридори, які відкривають ті чи інші дипломатичні кроки», – пояснив Володимир Зеленський.
Юлія Лавришин, ZN.ua