Вони нерукостислі: Зеленський назвав Росію гіршою за терористів

Президент заявив, що наразі переговори з РФ неможливі.

Вони нерукостислі: Зеленський назвав Росію гіршою за терористів
© Офіс президента

Володимир Зеленський вважає, що російська сторона не здатна адекватно сформулювати свою позицію і тому переговори про завершення війни на цьому етапі неможливі. Про це він заявив під час панельної дискусії на 17-й зустрічі Ялтинської європейської стратегії «Україна на захисті нашої спільної свободи».

«Щоб ми могли відкрити з ними дипломатичний коридор, вони мають показати політичну волю, що вони готові віддати назад чужу землю. Тоді ми можемо говорити принаймні про якісь коридори, які відкривають ті чи інші дипломатичні кроки», – пояснив Володимир Зеленський.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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