«Добровольців» для окупаційних військ РФ шукають вже у Киргизстані – Генштаб

Російські окупанти на тлі значних втрат в Україні почали вербувати на війну «добровольців» з Киргизстану, повідомляє Генштаб ЗСУ.

«Російське керівництво, обіцяючи високе грошове утримання та соцпакет, намагається вербувати, через групи у соціальних мережах, «добровольців» серед відставних військових у Киргизькій республіці», - йдеться у вечірньому зведенні.

Тим часом українська розвідка фіксує велику кількість самоскалічень серед поповнення, яке агресор перекидає в Україну.

Українські ж військові продовжують завдавати ворогові втрат у живій силі. На південнобузькому напрямку втрати підрозділів 106-ї повітрянодесантної дивізії ЗС Росії тільки за попередню добу склали понад 58 осіб вбитими.

А особовий склад розбитих підрозділів 1-го армійського корпусу переводять на посилення до інших. Так, залишки особового складу так званого батальйону спецпризначення «Хан» переведено до 9-го полку морської піхоти.